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आज जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, सोनम वांगचुक भी होंगे शामिल

नई दिल्ली: देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों, सीबीएसई मॉडल और नीट परीक्षा से जुड़े विवादों के विरोध में आज जंतर-मंतर पर दोपहर 1 बजे कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी. पार्टी कार्यकर्ता थाली और चम्मच बजाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराएंगे. प्रदर्शन के दौरान शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही तय करने और छात्रों के हितों की सुरक्षा की मांग उठाई जाएगी.

प्रधानमंत्री को पत्र भेज मुआवजे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है. पत्र में उन्होंने परीक्षा विवादों और अनियमितताओं के बीच आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने की अपील की है.

सीजेपी का कहना है कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा प्रभावित किया है. पार्टी का आरोप है कि लगातार सामने आ रही परीक्षा संबंधी अनियमितताओं ने छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है. इसी को लेकर प्रदर्शन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी. पार्टी नेताओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करना समय की जरूरत है.

मौजूद रहेंगे सोनम वांगचुक

पार्टी की ओर से जानकारी दी गई है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए छात्रों के मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कही है.