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कॉकरोच जनता पार्टी को मिला शिक्षकों का समर्थन, दोपहर 3 बजे जंतर-मंतर पर शिक्षक संगठनों की मीटिंग

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन ( PHOTO SOURCE: PTI )