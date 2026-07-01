जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की बिगड़ी सेहत, अन्य स्टूडेंट की भी हालत खराब
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज 12वां दिन, सोनम वांगचुक की सेहत गिरी, 7 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अनीश की तबीयत खराब
Published : July 1, 2026 at 10:30 AM IST
नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का धरना-प्रदर्शन बुधवार को 12वें दिन भी जारी है. वहीं, आंदोलन के समर्थन में बैठे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल चौथे दिन में प्रवेश कर गई है. इस बीच उनके स्वास्थ्य को लेकर जारी मेडिकल अपडेट ने चिंता बढ़ा दी है.
पार्टी के अनुसार, भूख हड़ताल शुरू होने के बाद से सोनम वांगचुक का करीब 2 किलोग्राम वजन कम हो गया है, जबकि उनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. इस बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी है, जहां बड़ी संख्या में छात्र, किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं.
मेडिकल अपडेट ने बढ़ाई चिंता
कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा साझा किए गए मेडिकल अपडेट में बताया गया है कि भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अब तक उनका लगभग 2 किलो वजन कम हो चुका है. साथ ही उनका रक्तचाप भी लगातार नीचे जा रहा है, जिसे डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं. मेडिकल टीम समय-समय पर उनका ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, शुगर और अन्य जरूरी स्वास्थ्य जांच कर रही है.
Medical update of @Wangchuk66:— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 30, 2026
Sonam sir has lost 2 kg since the start of his hunger strike. His blood pressure has been consistently falling. pic.twitter.com/ac0B8AXvPt
जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना लगातार जारी है. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता सरकार से आंदोलन की मांगों पर फैसला लेने की अपील कर रहे हैं. मंच से लगातार संबोधन किए जा रहे हैं और लोगों से आंदोलन में शामिल होकर समर्थन देने की अपील की जा रही है. प्रदर्शन स्थल पर देश के अलग-अलग हिस्सों से आए समर्थक भी मौजूद हैं.
डॉक्टरों की निगरानी में हैं सोनम वांगचुक
मेडिकल टीम लगातार सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है. डॉक्टर नियमित अंतराल पर उनकी जांच कर रहे हैं और स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरी मापदंडों पर नजर बनाए हुए हैं. पार्टी का कहना है कि मेडिकल अपडेट समय-समय पर सार्वजनिक किया जाएगा जिससे लोगों को उनकी स्थिति की सही जानकारी मिलती रहे.
Why is the government adamant on not listening to the youth of this country?— Saurav Das (@SauravDassss) June 30, 2026
Praying for Anish. https://t.co/aKDjjIWR5E
कॉकरोच जनता पार्टी के धरना-प्रदर्शन के दौरान भूख हड़ताल पर बैठे कई अनशनकारियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि कई लोगों का स्वास्थ्य चिंताजनक होता जा रहा है, लेकिन अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से डटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो अनशनकारियों की सेहत पर और गंभीर असर पड़ सकता है.
पिछले 7 दिन से भूख हड़ताल कर रहे अनीश की तबीयत बिगड़ी
पिछले सात दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे अनीश की तबीयत लगातार बिगड़ने की भी बात सामने आई है. अभिजीत दीपके ने कहा कि अनीश की स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक होती जा रही है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, "आखिर सरकार इस देश के युवाओं की आवाज सुनने से क्यों पीछे हट रही है?" उन्होंने अनीश के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.
आंदोलन जारी रहने का ऐलान
कॉकरोच जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सरकार की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक जंतर-मंतर पर धरना और आंदोलन जारी रहेगा. पार्टी नेताओं का कहना है कि यह आंदोलन शिक्षा, पर्यावरण और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है. वहीं, सोनम वांगचुक की गिरती सेहत के बावजूद उनके समर्थकों का कहना है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे.
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