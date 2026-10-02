ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग: कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा
मुंबई में सीजेपी ने अभिजीत दिपके के नेतृत्व में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
Published : October 2, 2026 at 3:25 PM IST
मुंबई/नई दिल्ली: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने मुंबई में मोर्चा खोल दिया है. इस प्रदर्शन को लेकर शिवाजी पार्क इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है.
प्रदर्शन करने वाले ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारे लगा रहे है. प्रदर्शन को देखते हुए शिवाजी पार्क इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है. महा विकास अघाड़ी ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है.
प्रदर्शन से एक दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा था, "पूरे देश को अब यह समझ आ गया है कि हम चाहे कितने भी कैंपेन चला लें. यह टूटा हुआ, करप्ट सिस्टम इस देश के नौजवानों की ज़िंदगी और भविष्य को खा रहा है. हम बदलाव की मांग कर रहे हैं. लेकिन यह सब तब तक नहीं होगा जब तक हमारे समाज में कुछ भी बदलने का एकमात्र जरिया, वोट देने का अधिकार, हमसे छीन लिया जाएगा..."
"इसलिए, यह पक्का करने के लिए कि सिस्टम को बदलने का सबको सही मौका मिले और एक बेहतर सिस्टम के लिए सबको बराबर मौका मिले. इस देश की नौजवान पीढ़ी ने तय किया है कि हमें इसे ठीक करना होगा." उन्होंने कहा था कि, प्रदर्शन शिवाजी पार्क से शुरू होगा और वहां से सीजेपी इस प्रोटेस्ट को पूरे देश में ले जाएगी. उन्होंने कहा प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और वोटरों के नामों को हैंडल करने में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली और मुंबई में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. प्रस्तावित प्रदर्शनों के आसपास कड़ी सुरक्षा, लोगों को हिरासत में लेना और पाबंदियां लगाई गई हैं.
#WATCH | Mumbai: Cockroach Janta Party (CJP) Chief Spokesperson Saurav Das says, "The entire country has now realized that no matter how many campaigns we run. This broken, corrupt system is eating up the lives and futures of the young people of this country. We have been… pic.twitter.com/qCzE2QTu0E— ANI (@ANI) October 1, 2026
बता दें कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इस प्रदर्शन में देश के कई पार्टी और कार्यकर्ता समूह शामिल है. कॉकरोच जनता पार्टी, यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से प्रदर्शन का हिस्सा है.
दिल्ली में आप नेता आतिशी, भारद्वाज, संजय सिंह और छात्रों सहित 700 लोग हिरासत में लिए गए
दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, आतिशी और संजय सिंह के साथ-साथ कुछ छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं सहित 700 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.
राजनीतिक दल और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) तथा अन्य छात्र संगठनों के सदस्य मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.
अधिकारियों ने बताया कि स्थल पर किसी भी अनधिकृत जमावड़े को रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है. पुलिस ने कहा कि उसने आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को नॉर्थ एवेन्यू में रोक दिया, जिससे वह प्रदर्शन स्थल की ओर नहीं बढ़ सके. भारद्वाज ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन्हें और झा को हिरासत में लिया गया. उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आंदोलन जारी रखने और जंतर-मंतर पहुंचने का आग्रह किया.
पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि एसएफआई के करीब 700 कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश की और उन्हें अशोका रोड गोलचक्कर पर रोक दिया गया, जिनमें से कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया. एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि आप नेताओं, आइसा, एसएफआई और अन्य छात्र संगठनों सहित लगभग 700 प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर और उसके आसपास से हिरासत में लिया गया. पहले एक अन्य अधिकारी ने बताया था कि करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया गया.
प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गई हैं. पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है और प्रदर्शनकारियों को स्थल तक पहुंचने से रोकने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर बैरिकेड लगाए गए हैं.
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