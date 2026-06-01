'कॉकरोच जनता पार्टी' का एलान: 6 जून को भारत लौटेंगे अभिजीत दिपके, जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की है कि वे 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे,
Published : June 1, 2026 at 6:33 PM IST
नई दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे.
वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दीपके ने ‘इंस्टाग्राम’ और एक्स पर जारी एक वीडियो में अपने समर्थकों और स्टूडेंट से दिल्ली में उनके विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने की बात कही. दीपके ने कहा,‘‘अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें. अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी.’’
Will be returning to India to demand the resignation of the Education Minister.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 1, 2026
I request the youth of India to join this peaceful protest at Jantar Mantar and exercise our constitutional right to seek accountability from the government. https://t.co/W8oZsGmgvi
उन्होंने समर्थकों से छह जून को एयरपोर्ट पर उनसे मिलने का अनुरोध किया. कॉकरोच जनता पार्टी ( CJP) के संस्थापक कहा, ‘‘मैंने निर्णय किया है कि मैं शनिवार, छह जून की सुबह दिल्ली पहुंचूंगा. कृपया एयरपोर्ट पर मुझसे मिलें और हम सब मिलकर संसद मार्ग थाने जाकर जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगेंगे.’’
अपने वीडियो में दीपके ने आरोप लगाया कि परीक्षा संबंधी विवादों और परेशानियों ने स्टूडेंट को चिंता में डाल दिया है. उन्होंने सरकार से इसके लिए जवाबदेही की मांग भी की.
बता दें कि दीपके ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नाम से एक युवा केंद्रित सोशल मीडिया आंदोलन की शुरुआत की है.इसने अपने अस्तित्व में आने के साथ ही लोकप्रियता हासिल की है, वहीं अन्ना हजारे समेत कई सार्वजनिक हस्तियों ने भी इसका समर्थन किया है.
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