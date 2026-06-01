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'कॉकरोच जनता पार्टी' का एलान: 6 जून को भारत लौटेंगे अभिजीत दिपके, जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी का लोगो व उसके संस्थापक अभिजीत दिपके ( प्रतीकात्मक फोटो- cockroachjantaparty.org and @abhijeet_dipke )