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कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की, पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके भी लेंगे हिस्सा

कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है.

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कॉकरोच जनता पार्टी (@abhijeet_dipke)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 6:19 PM IST

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नई दिल्ली : कॉकरोच जनता पार्टी ने गुरुवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और युवाओं से शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया.

मीडिया को संबोधित करते हुए, सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि पिछले महीने की घटनाओं से शिक्षा मंत्रालय और व्यवस्था की अक्षमता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है.रांका ने कहा, “पिछले महीने हुई घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा मंत्रालय अक्षम है. हम चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की एक स्वर में मांग करें.”

सीबीएससी के अध्यक्ष और सचिव के तबादलों की आलोचना करते हुए, सीजेपी सदस्यों ने कहा कि युवा जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, न कि दिखावटी तबादलों की.पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, “यह तबादला महज दिखावा है. पिछले पेपर लीक मामलों में, जनता को कभी यह नहीं बताया गया कि कितने लोग शामिल थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उन्हें दोषी ठहराया गया है या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है.”

दास ने आगे बताया कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके 6 जून को सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे.दास ने कहा, “हम उनके साथ संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अनुमति लेंगे, जो कि निर्धारित विरोध स्थल है. हम सभी दलों के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वे बिना किसी पार्टी के बैनर के हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि यह मुद्दा देश के युवाओं से संबंधित है.”

प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले धन जुटाने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए दास ने कहा कि धन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कई युवा स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल होने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, “धन कोई मुद्दा नहीं है. युवाओं में बिना किसी वित्तीय सहायता के हमारे साथ जुड़ने का साहस और प्रतिबद्धता है.”

दास ने आगे आरोप लगाया कि जब भी कोई आंदोलन गति पकड़ता है, तो उसे प्रतिवाद और षड्यंत्र सिद्धांतों के माध्यम से बदनाम करने के प्रयास किए जाते हैं. उन्होंने आगे कहा, “यह एक आम चलन है कि जब कोई आंदोलन समर्थन जुटाना शुरू करता है, तो कुछ लोग उसे कमजोर करने के प्रयास में विदेशी वित्तपोषण या बाहरी समर्थन के बारे में भ्रामक बातें और षड्यंत्र सिद्धांत फैलाना शुरू कर देते हैं. हालांकि, हम युवाओं से संबंधित वास्तविक मुद्दे उठा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं.”

इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों के साथ बातचीत के लिए तैयार है. सीजेपी के एक अन्य प्रवक्ता विजेता दहिया ने दीपके की वापसी पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की आशंका जताई. उन्होंने कहा, ‘‘अगर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो दीपके को भी गिरफ्तार किया जा सकता है. अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो और भी लोग हमारे समर्थन में एकजुट होंगे.’’

आम आदमी पार्टी (आप) के साथ कथित संबंधों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, सीजेपी के पदाधिकारी आशुतोष रांका ने कहा, ‘‘हमारे पिछले संबंध महत्वपूर्ण नहीं . यह लड़ाई उससे कहीं बड़ी है. सीजेपी किसी व्यक्ति या संगठन से कहीं बड़ी है.’’

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र रांका ने इससे पहले लंदन स्थित वैश्विक परामर्श फर्म मैकिन्से एंड कंपनी में काम किया था. उन्हें मुख्य न्यायिक समिति का प्रवक्ता भी नियुक्त किया गया है.

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