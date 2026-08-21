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जयपुर में सरकारी स्कूल का दौरा करने गई CJP की टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ा, मारपीट का आरोप

कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

CJP कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने खदेड़ा
CJP कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों ने खदेड़ा (X : @PTI_News)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 21, 2026 at 11:03 AM IST

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Updated : August 21, 2026 at 11:46 AM IST

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जयपुर : सांगानेर इलाके के पास रामपुरा कंवरपुरा गांव में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनकी टीम के पूर्व निर्धारित दौरे से पहले कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और उन्हें स्कूल परिसर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया.

जानकारी के अनुसार, सीजेपी कार्यकर्ता सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं और शिक्षा संबंधी स्थिति का जायजा लेने के लिए रामपुरा कंवरपुरा पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई और कार्यकर्ताओं को स्कूल के अंदर जाने से रोक दिया. मामला उस समय और गरमा गया, जब सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंच गए.

सीजेपी कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा (ETV Bharat)

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रांका के पहुंचने के बाद ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक झोंक होने लगी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. सीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों ने आशुतोष रांका और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. पार्टी के मुताबिक, विवाद के दौरान रांका और उनके साथियों को मौके से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, ग्रामीणों की ओर से घटना को लेकर अलग पक्ष या आरोप सामने नहीं आया है.

सीजेपी कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें आतंकवादी तथा नक्सली तक कहा गया. उन्होंने कहा कि किसी को बाहरी या अंदरूनी बताना उचित नहीं है, क्योंकि पूरा देश एक है. शिवांगी शर्मा के अनुसार, उनकी टीम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आई है, बल्कि वे अपने ही देश के बच्चों और उनकी समस्याओं की बात करने के लिए वहां पहुंचे थे.

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घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई. स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच टकराव में बदल गया. मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर घटना की जानकारी जुटाई जा रही है. सीजेपी की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोपों और ग्रामीणों के रुख के बीच अब यह मामला चर्चा में है. फिलहाल, घटना को लेकर पुलिस में शिकायत या किसी कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मामले की पूरी तस्वीर पुलिस जांच और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

Last Updated : August 21, 2026 at 11:46 AM IST

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