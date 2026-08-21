जयपुर में सरकारी स्कूल का दौरा करने गई CJP की टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ा, मारपीट का आरोप
कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.
Published : August 21, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 11:46 AM IST
जयपुर : सांगानेर इलाके के पास रामपुरा कंवरपुरा गांव में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया. सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और उनकी टीम के पूर्व निर्धारित दौरे से पहले कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और उन्हें स्कूल परिसर में प्रवेश देने से इनकार कर दिया.
जानकारी के अनुसार, सीजेपी कार्यकर्ता सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं और शिक्षा संबंधी स्थिति का जायजा लेने के लिए रामपुरा कंवरपुरा पहुंचे थे. कार्यकर्ताओं के स्कूल पहुंचने की सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर आपत्ति जताई और कार्यकर्ताओं को स्कूल के अंदर जाने से रोक दिया. मामला उस समय और गरमा गया, जब सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंच गए.
पढ़ें. जयपुर: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बवाल, संस्थापक अभिजीत दीपके को युवकों ने जड़े थप्पड़
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. #CJP #JaipurNews— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
(Full video available to PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ZivHSEFqaO
रांका के पहुंचने के बाद ग्रामीणों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोक झोंक होने लगी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई. सीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों ने आशुतोष रांका और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. पार्टी के मुताबिक, विवाद के दौरान रांका और उनके साथियों को मौके से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, ग्रामीणों की ओर से घटना को लेकर अलग पक्ष या आरोप सामने नहीं आया है.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. Shivangi Sharma, CJP worker, says, " they attacked our workers, saying we are terrorists, naxals. what is this outsider...… https://t.co/MqgiMSCt8R pic.twitter.com/U3VjdVgrl4— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
सीजेपी कार्यकर्ता शिवांगी शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें आतंकवादी तथा नक्सली तक कहा गया. उन्होंने कहा कि किसी को बाहरी या अंदरूनी बताना उचित नहीं है, क्योंकि पूरा देश एक है. शिवांगी शर्मा के अनुसार, उनकी टीम किसी दूसरी पार्टी या दूसरे देश से नहीं आई है, बल्कि वे अपने ही देश के बच्चों और उनकी समस्याओं की बात करने के लिए वहां पहुंचे थे.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Members of Cockroach Janata Party (CJP) stopped by villagers to visit a local school. A villager says, " we don't want to politicise the issue. rs 12 lakh has been approved for our school. villagers are capable of building the school. we had constructed… pic.twitter.com/gGNf2QYI8m— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
पढ़ें. कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके बोले - युवा सभी पार्टियों से नाराज, देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा
#WATCH | Rajasthan: A Cockroach Janta Party (CJP) team, which was visiting a government school in Rampura Kanwarpura in Jaipur district, attacked by the people. The team alleges that they were attacked by BJP's people at the spot.— ANI (@ANI) August 21, 2026
Sanju, a member of CJP team, says, " we came to… pic.twitter.com/HpdO2khkET
घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई. स्कूल परिसर में प्रवेश को लेकर शुरू हुआ विवाद बाद में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच टकराव में बदल गया. मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर घटना की जानकारी जुटाई जा रही है. सीजेपी की ओर से लगाए गए मारपीट के आरोपों और ग्रामीणों के रुख के बीच अब यह मामला चर्चा में है. फिलहाल, घटना को लेकर पुलिस में शिकायत या किसी कानूनी कार्रवाई की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मामले की पूरी तस्वीर पुलिस जांच और दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
#WATCH | Attack on Cockroach Janta Party (CJP) team in Jaipur village | Rajasthan LoP Tika Ram Jully says, " this is wrong. i condemn this. there should be no violence. the condition of schools should come to light. there is no place for such violence in india. people must present… pic.twitter.com/J2kZwSXSi8— ANI (@ANI) August 21, 2026