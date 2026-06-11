ETV Bharat / bharat

'अगर 20 जून तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर...': कॉकरोच जनता पार्टी की बड़ी चेतावनी

नीट पेपर लीक मामले में पुणे में प्रदर्शन से पहले 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर खुला अल्टीमेटम दिया.

Cockroach Janata Party Pune Protest
प्रेस कांफ्रेंस करते अभिजीत दिपके. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 11, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है. अपनी इसी मांग को लेकर पार्टी 11 जून को सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एक विरोध प्रदर्शन करेगी. दिपके ने चेतावनी दी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 20 जून से उनके इस्तीफा देने तक प्रदर्शन जारी रहेगा.

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पेपर लीक मामले पर एक घोषणापत्र जारी किया जाएगा. दिपके ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी. उन्होंने यह भी कहा कि पुणे में प्रदर्शन के बाद, इसी तरह के विरोध प्रदर्शन लखनऊ, अमृतसर और जयपुर में भी किए जाएंगे.

अभिजीत दिपके ने कहा, "आज के विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा हिस्सा लेंगे. सामाजिक कार्यकर्ता विश्वंभर चौधरी, कानूनी विशेषज्ञ एडवोकेट असीम सरोदे और सोनम वांगचुक भी पुणे के इस प्रदर्शन में शामिल होंगे. हम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हैं. हम इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज पुणे से हो रही है। पुणे के बाद हम लखनऊ, अमृतसर और जयपुर में भी प्रदर्शन करेंगे. अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, तो छात्र इस महीने की 20 तारीख को दिल्ली में भारी संख्या में इकट्ठा होकर फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे. जो उनके पद छोड़ने तक जारी रहेगा"

अभिजीत दिपके ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, पेपर लीक की घटनाओं और शिक्षा क्षेत्र में जरूरी सुधारों को लेकर एक घोषणापत्र जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा - "हमारा आंदोलन पिछले 15 दिनों से सक्रिय है, और हम शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर आवाज उठाना चाहते हैं. हमें कुछ समय चाहिए, हम शिक्षा व्यवस्था का पूरा अध्ययन करने के बाद यह लड़ाई लड़ रहे हैं."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

ABHIJIT DIPAKE
COCKROACH JANATA PARTY PROTEST
नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट
COCKROACH JANATA PARTY PUNE PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.