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कॉकरोच जनता पार्टी के धरने को मिला किसान नेता का समर्थन, 28 जून को बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर जुटने की अपील

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर आयोजित केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के खिलाफ चल रहे धरने को मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) की महिला अध्यक्ष सुमन ने समर्थन दिया. उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और युवाओं के संघर्ष को जायज बताते हुए कहा कि देशभर की खाप पंचायतें इस आंदोलन के साथ खड़ी हैं और 28 जून को बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचकर अपना समर्थन देंगी. साथ ही कहा कि देश के युवाओं, किसानों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाना जरूरी है. अधिकारों की लड़ाई से डरने वाले लोग नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा कि विभिन्न खाप पंचायतों ने आंदोलन का समर्थन किया है. 28 जून को अधिक से अधिक संख्या में जंतर-मंतर पहुंचें जिससे जनता की आवाज सरकार तक पहुंच सके. जब तक लोग अपने घरों से निकलकर अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं है. उन्होंने युवाओं से भी आंदोलन में भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया.

हरियाणा में लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया: सुमन ने हरियाणा के चानौत गांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ग्रामीणों, महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज किया गया. उनका आरोप था कि गांव के लोग केवल पीने के पानी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. अगर लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है तो विकास के दावों पर सवाल खड़े होते हैं. आम जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है.

परीक्षा गड़बड़ियों पर सरकार को घेरा: उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर छात्र और अभिभावक जंतर-मंतर पर बैठे हैं, वे बेहद गंभीर हैं. परीक्षा प्रणाली में हुई गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों और परिवारों को प्रभावित किया है. कई छात्रों को परीक्षा केंद्रों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा. किसी का केंद्र गलत स्थान पर दिखाया गया, किसी को समय पर प्रवेश नहीं मिला और कई अभ्यर्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. इन घटनाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए.