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CJP का जंतर-मंतर पर छठा दिन भी प्रदर्शन जारी, देशभर से मिल रहा समर्थन; जानें छात्रों ने क्या कहा ?

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रहे धरने का गुरुवार को छठा दिन है. शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर शुरू हुए इस आंदोलन में देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र, युवा, अभिभावक और आम नागरिक पहुंच रहे हैं. प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. धरना स्थल पर दिनभर छात्र और युवा ने अपने विचार रख रहे हैं. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं को लेकर सामने आए विवादों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ाई है. छात्रों के भविष्य को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ने उठाई मांगें

धरने में शामिल दिल्ली विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष के छात्र हेमंत ने कहा कि वह छात्रों की आवाज को मजबूत करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है. हेमंत ने कहा कि छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और इसी वजह से वे जंतर-मंतर पर अपनी बात रखने पहुंचे हैं. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को खत्म करने की मांग की. उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा के लिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है. उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से वह धरना स्थल पर सक्रिय हैं और लगातार कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं.

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर छात्रों ने दी अपनी राय (ETV Bharat)

परीक्षा के बाद भी छात्रों पर रहता है दबाव

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से आए छात्र हैप्पी ने कहा कि वर्ष 2025 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है. उन्होंने कहा कि आज के समय में छात्र केवल परीक्षा की तैयारी के दौरान ही नहीं, बल्कि परीक्षा देने के बाद भी तनाव में रहते हैं. कई बार परीक्षा खत्म होने के बाद भी छात्रों को इस बात की चिंता बनी रहती है कि कहीं पेपर लीक या किसी अन्य गड़बड़ी की खबर सामने न आ जाए. इससे छात्रों का आत्मविश्वास प्रभावित होता है. उन्होंने कहा कि इसी कारण आंदोलन का समर्थन करने दिल्ली आए हैं. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर देश के अलग-अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर एकजुटता दिखा रहे हैं.