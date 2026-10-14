कॉकरोच जनता पार्टी को अमेरिकी से मिल रही फंडिंग, मिलबेन का दावा
अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने सीजेपी पर अमेरिका के दानदाताओं से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया.
Published : October 14, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली : कॉकराच जनता पार्टी (CJP) को अमेरिका के दानदाताओं से आर्थिक मदद मिल रही है. अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन ने यह आरोप बुधवार को लगाया. मिलबेन ने कहा कि यह चुप रहने का समय नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों को संगठन की विघटनकारी सोच के विरूद्ध खड़े होने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए.
गायिका मिलबेन ने उक्त टिप्पणी ऐसे वक्त में की है, जब विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के द्वारा वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को अमेरिका के ऐसे दानदाताओं से आर्थिक सहायता मिल रही है, पीएम मोदी और उनके नेतृत्व में आपका भविष्य होने के खिलाफ हैं."
भारतीय युवाओं से क्या अपील की
उन्होंने कहा कि यह चुप रहने का वक्त नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों से विघटनकारी ताकतों के विरोध खड़े होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन करने की अपील की जाती है.
To all the beautiful young patriots in India: This is not the time to be silent. @abhijeet_dipke and the @Cockroachisback are being funded by donors in the U.S. who are against Prime Minister @NarendraModi and your future under his leadership. Do not fear, my young patriots. Your Prime Minister, who has served India for 25 years, 12 years as Prime Minister, elected three consecutive terms, is not going to bow to disruptive forces from my country. And these select donors have a pattern globally - target conservative global leaders, find an U.S. educated person from the country, radicalize them, send them back to the country, and fund them to start chaos and destruction. None of them have been successful but have impacted the development and governance of the country. It is time for a new voice in #India, born, raised, educated on the soil of India, to RISE UP, organize, and peacefully protest the disruptive spirit of the Cockroach Party. There should always be a counter movement to uphold democracy and freedom. Rise up, young patriots! Rise up!— Mary Millben (@MaryMillben) October 14, 2026
इस सिलसिले में एक्स पर एक पोस्ट में मिलबेन ने कहा, “डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों. आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की है और 12 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं तथा लगातार तीन कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं.”
दानदाताओं को लेकर मिलबेन ने क्या कहा
गायिका ने कहा, “इन चुनिंदा दानदाताओं का दुनियाभर में एक तरीका रहा है. वे दुनिया के रूढ़िवादी नेताओं को निशाना बनाते हैं, इसके अलावा संबंधित देश के किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने अमेरिका में शिक्षा हासिल की हो, उसे कट्टरपंथी बनाते हैं, फिर उसे वापस उसके देश भेजते हैं और वहां अराजकता तथा विनाश फैलाने के लिए धन मुहैया कराते हैं. हालांकि इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन इन गतिविधियों ने संबंधित देशों के विकास और शासन व्यवस्था को प्रभावित किया है.”
अमेरिकी गायिका मिलबेन ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा एक जवाबी आंदोलन होना चाहिए.
कौन हैं मिलबेन?
मिलबेन एक जानी-मानी अफ्रीकी-अमेरिकी हॉलीवुड अभिनेत्री और गायिका है. मिलबेन ने 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में भारत का राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाया था.
अफ्रीकी मूल की अमेरिकी गायिका हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा की जाने वाली आरती ‘ओम जय जगदीश हरे’ के गायन के लिए भी भारत में बहुत लोकप्रिय हैं.
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