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कॉकरोच जनता पार्टी को अमेरिकी से मिल रही फंडिंग, मिलबेन का दावा

अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : कॉकराच जनता पार्टी (CJP) को अमेरिका के दानदाताओं से आर्थिक मदद मिल रही है. अमेरिका की गायिका मैरी मिलबेन ने यह आरोप बुधवार को लगाया. मिलबेन ने कहा कि यह चुप रहने का समय नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों को संगठन की विघटनकारी सोच के विरूद्ध खड़े होने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना चाहिए.

गायिका मिलबेन ने उक्त टिप्पणी ऐसे वक्त में की है, जब विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के द्वारा वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नई दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को अमेरिका के ऐसे दानदाताओं से आर्थिक सहायता मिल रही है, पीएम मोदी और उनके नेतृत्व में आपका भविष्य होने के खिलाफ हैं." भारतीय युवाओं से क्या अपील की

उन्होंने कहा कि यह चुप रहने का वक्त नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत के सभी युवा देशभक्तों से विघटनकारी ताकतों के विरोध खड़े होने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध-प्रदर्शन करने की अपील की जाती है. इस सिलसिले में एक्स पर एक पोस्ट में मिलबेन ने कहा, “डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों. आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 वर्षों तक भारत की सेवा की है और 12 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं तथा लगातार तीन कार्यकाल के लिए चुने गए हैं, मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं.”