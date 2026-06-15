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कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके बोले - युवा सभी पार्टियों से नाराज, देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके से जयपुर में ईटीवी भारत ने खास बातचीत की...

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 15, 2026 at 2:44 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 2:58 PM IST

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जयपुर : कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके सोमवार को जयपुर दौरे पर रहे, जहां वे युवाओं के मुद्दे पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होंगे. दीपके ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के मुद्दे और अपनी पार्टी के भविष्य सहित कई मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

सवाल : जयपुर में बड़ा प्रदर्शन है क्या प्रमुख मुद्दे होंगे?

जवाब : सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग है, जिनकी वजह से नीट के बच्चों को आत्महत्या करनी पड़ी है. नीट, सीबीएसई, एसएससी, जीडीसी, यूटी परीक्षा के एक करोड़ से ज्यादा बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ है. इसके लिए किसी न किसी को तो नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बिना बच्चों को न्याय नहीं मिल सकता है. पहले हमने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया था और आज जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करेंगे.

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके (ETV Bharat Jaipur)

सवाल : सीजेपी पर आम आदमी पार्टी की बी टीम होने के आरोप लगाते हैं?

जवाब : मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे यह पार्टी है, वो पार्टी है, यह कहकर इस देश के युवाओं की इंसल्ट की जा रही है. 2 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आम आदमी पार्टी के पास दो करोड़ कार्यकर्ता भी नहीं हैं. अगर यह आम आदमी पार्टी की बी टीम होती तो दो करोड़ लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ते. कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं. देश के युवा आज सभी पार्टियों से नाराज हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो. किसी भी दल को युवा पसंद नहीं कर रहा है. अब देश की राजनीति को थोड़ा बदलने की जरूरत है.

पढे़ं. जयपुर पहुंचे अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन आज

सवाल : राहुल गांधी भी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं?

जवाब : बिल्कुल करनी चाहिए. जिन-जिन लोगों को लगता है कि स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, नाइंसाफी हुई है, उन सभी लोगों को आगे आकर स्टूडेंट्स के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें इंसाफ दिलाना चाहिए.

सवाल : कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं?

जवाब : भविष्य बताना अभी दूर की बात है. एक हफ्ते पहले ही मैं भारत लौटा हूं. हमने कोई प्लान नहीं किया था, अपने आप एक जन आंदोलन बन गया. हम अभी दूसरे राज्यों में जाएंगे. हमारे सदस्यों से बात करेंगे, उसके बाद हमें भविष्य में क्या करना है उसका निर्णय लेंगे.

सवाल : क्या आंदोलन दबाने के लिए कोई राजनीतिक दबाव है?

जवाब : इस देश में तो होता ही आ रहा है, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया गया. हमारा इंस्टाग्राम हैक करने की कोशिश की गई. मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम बंद कर दिया गया था, जब मैंने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की थी. आवाज दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आवाज दबाने से क्या होगा? हमारी आवाज दबाने से पेपर लीक बंद हो जाएगा? हमारी आवाज दबाने से जिन बच्चों ने आत्महत्या की थी वो वापस आ जाएंगे? आपको सुधार करना पड़ेगा. आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी. आप सुधार करिए हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Last Updated : June 15, 2026 at 2:58 PM IST

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