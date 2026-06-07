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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पहुंचे घर, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के घर पहुंचने पर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया ( ETV Bharat )

विरोध प्रदर्शन खत्म करने के बाद वे हवाई जहाज से मुंबई गए और फिर समृद्धि महामार्ग (एक्सप्रेसवे) से घर पहुँचे. उनके आने की खबर पाकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और सीनियर पुलिस अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे. घर पहुँचने पर रिश्तेदारों और समर्थकों ने अभिजीत का जोरदार स्वागत किया. उनके पिता ने उन्हें माला पहनाई, जबकि उनकी माँ ने एक खास रस्म के साथ स्वागत किया जिससे आस-पड़ोस में उत्साह का माहौल बन गया.

बता दें कि दिपके शनिवार को अमेरिका से दिल्ली पहुंचे जहां जंतर-मंतर पर आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल हुए. इसके बाद दिपके रविवार तड़के छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में स्थित अपने घर पहुँच गए. अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने 6 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी.

छत्रपति संभाजीनगर: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पहुंच गए. समर्थकों और परिवार के सदस्यों ने उन्हें माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया.

अभिजीत ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर बताया था कि वे घर लौट रहे हैं. उन्होंने एक साल से अपने परिवार को नहीं देखा था. कथित रूप से जान को खतरा होने के कारण उनके परिवार वाले किसी अज्ञात जगह पर चले गए थे, हालाँकि उन्होंने परिवार से दोबारा मिलने का वादा किया था.

आखिरकार आज वह मिलन हो ही गया. घर पहुँचने पर अभिजीत दिपके ने सभी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन मिला. उन्होंने संकेत दिया कि यह तो बस शुरुआत है और एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और इसके लिए एक देशव्यापी आंदोलन आयोजित किया जाएगा. इसका रोडमैप जल्द ही घोषित किया जाएगा.

कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और उनके घर पहुंचने की खबर पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली. इसके बाद, कई लोग उनके घर आए और परिवार का हाल-चाल जाना. उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों के किसी अज्ञात जगह चले जाने के बाद से उन्होंने सभी से संपर्क तोड़ लिया था.

घर के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात थी और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी. परिवार घर पर नहीं था लेकिन जैसे ही अभिजीत मुंबई होते हुए छत्रपति संभाजीनगर के लिए निकले, वे घर लौट आए. एक साल बाद बेटे की वापसी से खुश होकर, उनकी माँ ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया और घर के अंदर ले गईं. यह परिवार के लिए सचमुच एक भावुक पल था.