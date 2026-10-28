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‘GYANU MUST GO’ के नारे के साथ INDIA ब्लॉक की रैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

कॉकरोच जनता पार्टी ( File Photo )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी ने 1 नवंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की रैली को समर्थन देने का ऐलान किया है. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. पार्टी का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है.