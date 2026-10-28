‘GYANU MUST GO’ के नारे के साथ INDIA ब्लॉक की रैली को CJP का समर्थन, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग
कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हर पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना है.
Published : October 28, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 8:27 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी ने 1 नवंबर को होने वाली INDIA ब्लॉक की रैली को समर्थन देने का ऐलान किया है. पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए मतदाता सूची से पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. पार्टी का कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है.
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर INDIA ब्लॉक की रैली को समर्थन देने की घोषणा की. पोस्ट में उन्होंने ‘GYANU MUST GO!’ का नारा देते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की. पार्टी ने कहा कि वह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे संगठनों के साथ खड़ी रहेगी.
GYANU MUST GO! The Cockroach Janta Party extends its support to the INDIA Bloc’s November 1 rally. Nation above all! #JaiBhim #JaiHind https://t.co/jbSsRQeHEw— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 28, 2026
सरकार मतदाताओं को नहीं, मतदाता सरकार को चुनते हैं: कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने बयान में लोकतंत्र के मूल सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि जनता सरकार चुनती है, न कि सरकार यह तय करती है कि कौन मतदान करेगा. पार्टी के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के कारण पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटने की आशंका ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं. पार्टी ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति बन रही है, जिसमें लोगों को अपने मताधिकार से वंचित होने का डर सता रहा है. इसी आधार पर पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे को जरूरी बताया है.
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आंबेडकर और संविधान के सिद्धांतों का दिया हवाला: अभिजीत दीपके की ओर से साझा किए गए पोस्ट में डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान निर्माण की प्रक्रिया का भी जिक्र किया गया है. पार्टी ने कहा कि संविधान ने हर वयस्क नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान मतदान का अधिकार दिया है. संविधान निर्माताओं का विश्वास जनता और लोकतंत्र में था. लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है, जब प्रत्येक नागरिक को देश के भविष्य के फैसले में समान भागीदारी का अवसर मिले. पार्टी ने इसी सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी पात्र नागरिक को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर उठाए सवाल: कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हर पात्र नागरिक के मतदान के अधिकार की रक्षा करना है. पार्टी के अनुसार, मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे योग्य मतदाताओं के नाम न कटें और कोई भी नागरिक अपने अधिकार से वंचित न हो.
पार्टी ने अपने पोस्ट में कहा कि संविधान ने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया है और इस अधिकार की रक्षा करना सरकारों तथा संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है. उसने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवाज उठाने वाले संगठनों को समर्थन देने की भी बात कही.