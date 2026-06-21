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जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना दूसरे दिन जारी, बोले- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं हटेंगे

नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, नीट अभ्यर्थियों और छात्र आत्महत्या के मामलों को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा. वहीं निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी धरना जारी रहने पर दिल्ली पुलिस ने इसे अवैध घोषित कर दिया और प्रदर्शनकारियों को स्थल खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं.



पुलिस की घोषणा के बीच अभिजीत दीपके का जवाब

धरना स्थल पर पुलिस द्वारा बार-बार यह घोषणा की गई कि प्रदर्शन की अनुमति समाप्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार धरना अब गैरकानूनी माना जाएगा. इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस की घोषणा का जवाब देते हुए कहा कि यदि धरना गैरकानूनी है तो उन बच्चों की मौतों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जा रही, जिनके आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस नियम के तहत एक मंत्री बच्चों की मौतों और शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों के बावजूद अपने पद पर बना रह सकता है. अभिजीत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए बार-बार अनुमति की शर्त लगाना लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने जैसा है.

कॉकरोच जनता पार्टी का धरना दूसरे दिन जारी (ETV Bharat)

अभिजीत दीपके ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक संगठन या पार्टी की नहीं बल्कि देश के छात्रों और संविधान की है. उन्होंने पुलिसकर्मियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस आंदोलन को केवल एक राजनीतिक प्रदर्शन के रूप में न देखें, बल्कि उन छात्रों के भविष्य के सवाल के रूप में देखें जो परीक्षा व्यवस्था और शिक्षा नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं.उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मी भी निजी तौर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत महसूस करते हैं और छात्रों के मुद्दों को सही मानते हैं. उन्होंने कहा कि आंदोलन केवल एक मांग पर केंद्रित है शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय हो और उनसे इस्तीफा लिया जाए.

पानी, बिजली और सुविधाएं बंद करने का आरोप

धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए शनिवार रात के दौरान पानी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति रोक दी. अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को पानी और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित किया गया.उन्होंने सवाल किया कि यदि आंदोलनकारियों की मांगें गलत हैं तो सरकार खुलकर जवाब दे, लेकिन सुविधाएं बंद करके दबाव बनाने की कोशिश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.