सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी, तत्काल सुनवाई की मांग
कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दोनों नेताओं की हिरासत पर सवाल उठाए हैं.
Published : October 20, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत बढ़ाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पार्टी ने 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से हिरासत बढ़ाए जाने के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है. पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, दोनों नेताओं की रिहाई के लिए अदालत से जल्द सुनवाई करने, यहां तक कि रात में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है. दोनों नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.
19 अक्टूबर के आदेश को दी चुनौती
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं की हिरासत बढ़ाने का आदेश मनमाना है और इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है.
10 अक्टूबर से शुरू हुआ हिरासत का मामला
पार्टी के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका को 10 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर शांतिपूर्वक मौजूद रहने के दौरान उन्हें फिर हिरासत में लिया गया. पार्टी का दावा है कि 14 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस दौरान जमानत के लिए जमा की जाने वाली राशि और बॉन्ड की अवधि भी स्पष्ट नहीं की गई.
जमानत के लिए दिए दस्तावेज, फिर भी नहीं मिली राहत
याचिका में कहा गया है कि बचाव पक्ष के वकीलों ने 16 और 19 अक्टूबर को बैंक से सत्यापित जमानतदारों के दस्तावेज और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDR) जमा की थीं. पार्टी का आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने फोटो में अंतर और हिरासत में मौजूद लोगों पर नियंत्रण नहीं होने जैसे आधारों पर इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया. पार्टी के मुताबिक, दो अन्य जमानतदार वैध बॉन्ड और एफडीआर के साथ मौजूद थे, लेकिन उनकी ओर से दिए गए दस्तावेजों पर भी राहत नहीं मिली. पार्टी ने इसे हिरासत जारी रखने का अनुचित तरीका बताया है.
पुलिस की अर्जी पर हिरासत बढ़ाने का आरोप
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135(3) के तहत हिरासत बढ़ाने का फैसला पुलिस की अर्जी के आधार पर लिया गया. पार्टी का आरोप है कि इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, किसी नए अपराध का आरोप नहीं लगाया गया और न ही सार्वजनिक व्यवस्था को तत्काल खतरा होने का पर्याप्त आधार बताया गया.
याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के अल्दानिश रीन बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मामले का भी हवाला दिया गया है. पार्टी का कहना है कि जमानतदारों के सत्यापन की प्रक्रिया लंबित रहने पर भी संबंधित व्यक्ति को निजी मुचलके पर रिहा किए जाने के कानूनी सिद्धांत पर विचार किया जाना चाहिए.
सात दिन तक जेल में रखने की वजह नहीं
कॉकरोच जनता पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने दोनों नेताओं की हिरासत पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सौरव दास और आशुतोष रांका को लगातार सात दिनों तक जेल में रखने का कोई उचित कारण नहीं है. मजिस्ट्रेट की ओर से दिए गए आधार असंगत हैं और पुलिस की अर्जी को यांत्रिक तरीके से स्वीकार किया गया है. रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया में दोनों नेताओं के मौलिक अधिकारों की अनदेखी हुई है. उन्होंने कहा कि पार्टी ने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और दोनों नेताओं की तत्काल रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
तत्काल रिहाई की मांग
पार्टी ने कहा है कि वह संस्थागत जवाबदेही, नागरिक अधिकारों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के मुद्दों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी. फिलहाल, हाईकोर्ट में दायर याचिका के जरिए पार्टी ने दोनों नेताओं की हिरासत को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई और रिहाई की मांग की है.
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