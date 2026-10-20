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सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी, तत्काल सुनवाई की मांग

आशुतोष रांका और सौरभ ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत बढ़ाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पार्टी ने 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की ओर से हिरासत बढ़ाए जाने के फैसले को गैरकानूनी बताते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है. पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, दोनों नेताओं की रिहाई के लिए अदालत से जल्द सुनवाई करने, यहां तक कि रात में सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है. दोनों नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं.

19 अक्टूबर के आदेश को दी चुनौती

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं की हिरासत बढ़ाने का आदेश मनमाना है और इससे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है. पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है.

10 अक्टूबर से शुरू हुआ हिरासत का मामला

पार्टी के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका को 10 अक्टूबर को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर शांतिपूर्वक मौजूद रहने के दौरान उन्हें फिर हिरासत में लिया गया. पार्टी का दावा है कि 14 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस दौरान जमानत के लिए जमा की जाने वाली राशि और बॉन्ड की अवधि भी स्पष्ट नहीं की गई. जमानत के लिए दिए दस्तावेज, फिर भी नहीं मिली राहत

याचिका में कहा गया है कि बचाव पक्ष के वकीलों ने 16 और 19 अक्टूबर को बैंक से सत्यापित जमानतदारों के दस्तावेज और फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDR) जमा की थीं. पार्टी का आरोप है कि मजिस्ट्रेट ने फोटो में अंतर और हिरासत में मौजूद लोगों पर नियंत्रण नहीं होने जैसे आधारों पर इन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया. पार्टी के मुताबिक, दो अन्य जमानतदार वैध बॉन्ड और एफडीआर के साथ मौजूद थे, लेकिन उनकी ओर से दिए गए दस्तावेजों पर भी राहत नहीं मिली. पार्टी ने इसे हिरासत जारी रखने का अनुचित तरीका बताया है.