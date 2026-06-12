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'कॉकरोच जनता पार्टी' का पंजाब में हल्लाबोल: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अमृतसर में होगा प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शुक्रवार, 12 जून, 2026 को लखनऊ के इको गार्डन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया. ( IANS )