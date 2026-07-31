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बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', ब्लैक थीम और खूबसूरत सजावट.. ₹99 में उठाइये खाने-पीने का लुत्फ

नालंदा में खुला कॉकरोच कैफे ( ETV Bharat )