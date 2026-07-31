बिहार में खुला 'कॉकरोच कैफे', ब्लैक थीम और खूबसूरत सजावट.. ₹99 में उठाइये खाने-पीने का लुत्फ
बिहार में एक अनोखा कैफे खुला है, जिसका नाम कॉकरोच कैफे' है. महज चंद दिनों में यह सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरने लगा है. पढे़ं..
Published : July 31, 2026 at 8:24 PM IST
नालंदा: इन दिनों 'कॉकरोच' काफी लोकप्रिय है. दिल्ली में जहां छात्रों के समर्थन से 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, वहीं अब उससे प्रभावित होकर बिहार के नालंदा में 'कॉकरोच कैफे' खुला है. अपने अजीबोगरीब नाम के कारण पूरे इलाके और सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है.
बायपास में खुला कॉकरोच कैफे: जिले के हिलसा अनुमंडल क्षेत्र बायपास में खुले इस कैफे का नाम 'कॉकरोच कैफे' (Cockroach Cafe) है. नाम भले ही अटपटा लगे लेकिन इस कैफे की थीम, इसकी कहानी और इसका मेन्यू युवाओं को अपनी ओर खींच रहा है.
क्यों रखा ऐसा नाम?: कैफे के संचालक कनिष्क राज ने ईटीवी को बताया कि उन्हें इस अनोखे नाम की प्रेरणा दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए 'कॉकरोच आंदोलन' से मिली. दिल्ली में जब यह आंदोलन खत्म हुआ, उसके ठीक बाद हिलसा बायपास में इस कैफे का उद्घाटन किया. कनिष्क एक व्यावसायिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता रामावतार प्रसाद एक व्यवसायी हैं और मां सोना कुमारी पेशे से शिक्षिका हैं. यह कैफे शुरू करने से पहले कनिष्क कपड़े का 'रिलायंस मार्ट' चलाते थे.
क्या है खासियत?: इस कैफे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है. कनिष्क बताते हैं कि यह कैफे मुख्य रूप से बैचलर्स को ध्यान में रखकर खोला गया है. छात्रों और युवाओं की जेब का ख्याल रखते हुए यहां मिलने वाली खाने-पीने की हर चीज की कीमत मात्र 99 रुपये तय की गई है. इतना ही नहीं, यह कैफे 24/7 (दिन-रात) खुला रहता है, ताकि युवा किसी भी वक्त आकर यहां समय बिता सके. संचालक का विशेष जोर इस बात पर है कि यहां मिलने वाला भोजन पूरी तरह से हाइजीनिक (स्वच्छ) है.
सोशल मीडिया पर लोग इस कैफे की तस्वीर शेयर करके मजाकिया अंदाज में लिख रहे हैं- 'अब तो अगर खाने में कीड़ा भी मिल जाए तो ग्राहक शिकायत भी नहीं कर सकता.' हालांकि कैफे के अंदर का नजारा बिल्कुल अलग और साफ-सुथरा है.
ब्लैक थीम और खूबसूरत सजावट: कैफे में एंट्री करते ही ब्लैक थीम ग्राहकों को आकर्षित करती है. टीन की छत पर पीली लटकन लाइटें, नीले-हरे पेंट वाली दीवारों पर सजे गमले और आर्टिफिशियल बेलें माहौल को फ्रेश बनाती हैं. बैठने के लिए काले रतन के सोफे, लाल गद्दी और कांच की टेबल रखी गई है. शाम के वक्त यहां 4-5 दोस्तों का ग्रुप चाय पीने और इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए जरूर पहुंचता है.
"आज के युवाओं को कुछ अलग चाहिए. रॉयल कैफे या स्टार कैफे जैसे नाम वाले 100 कैफे मिल जाएंगे लेकिन कॉकरोच कैफे सिर्फ एक ही है. मकसद लोगों का ध्यान खींचना और उन्हें हंसाना है. नाम सुनकर लोग एक बार जरूर आएंगे लेकिन क्वालिटी देखकर वे यहां रुकेंगे."- कनिष्क राज, संचालक, कॉकरोच कैफे
सोशल मीडिया पर छाया: सोशल मीडिया के इस दौर में बिना पैसे खर्च किए नाम से पब्लिसिटी मिल रही है, जिसे कई लोग 'बोल्ड मार्केटिंग' का नाम दे रहे हैं. कनिष्क राज केवल एक कैफे तक सीमित नहीं रहना चाहते. वे 'कॉकरोच कैफे' को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित कर इसकी फ्रेंचाइजी पर भी काम कर रहे हैं. उनकी योजना है कि जिन युवाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें यह फ्रेंचाइजी देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं.
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