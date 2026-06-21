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कोचीन शिपयार्ड की सुरक्षा में बड़ी चूक, जहाज पर लिखा 'आई लव पाकिस्तान', देशद्रोह का केस दर्ज

कोचीन शिपयार्ड में जहाज ( प्रतीकात्मक फोटो ( x@Cochin Shipyard Limited ) )

एर्नाकुलम (केरल): केरल के कोचीन शिपयार्ड बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. यहां पर एक जहाज के अंदर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा हुआ मिला. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं शिपयार्ड प्रशासन के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है. भारत के लिए रणनीतिक व सैन्य के हिसाब से काफी अहम कोचीन शिपयार्ड में एक बड़े जहाज की अंदर की दीवार पर किसी नुकीली चीज से आई लव पाकिस्तान खुदा हुआ मिला, यह जहाज अभी बन रहा है. घटना के बाद, एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज किया है. वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां ​​इस मामले की पूरी सतर्कता से जांच कर रही हैं. यह भित्तिचित्र यूके की कंपनी 'नॉर्थ स्टार शिपिंग' के लिए बनाए जा रहे एक कमर्शियल सर्विस ऑपरेशन जहाज (CSOV) पर मिला. 200 से अधिक मजदूरों से पूछताछ

इस बारे में एर्नाकुलम साउथ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब रखरखाव और निर्माण का काम चल रहा था, तो लगभग 100 लोग, जिनमें स्थायी कर्मचारी और संविदा पर काम करने वाले मजदूर शामिल थे, जो जहाज तक पहुंच सकते थे. जहां लिखा गया वहां सीसीटीवी नहीं

जिस खास जगह पर यह लिखा हुआ मिला, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था. इसलिए, जांच उन लोगों पर केंद्रित है जिनका इस क्षेत्र में जाने की एंट्री है. अधिकारी ने कहा, "पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद देशद्रोह का केस दर्ज किया, जिसमें 200 से ज़्यादा शिपयार्ड कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए." उन्होंने आगे कहा, "हमने उन लोगों से पूछताछ की है जो जहाज पर चढ़ने वाले थे, और हम सभी मुमकिन साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं." पुलिस शिपयार्ड के बायोमेट्रिक पंचिंग डेटा और एंट्री रजिस्टर की भी बारीकी से जांच कर रही है.