कोचीन शिपयार्ड की सुरक्षा में बड़ी चूक, जहाज पर लिखा 'आई लव पाकिस्तान', देशद्रोह का केस दर्ज
केरल के कोचीन शिपयार्ड में एक जहाज पर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं.
Published : June 21, 2026 at 2:13 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): केरल के कोचीन शिपयार्ड बड़ी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है. यहां पर एक जहाज के अंदर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा हुआ मिला. इसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वहीं शिपयार्ड प्रशासन के द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है.
भारत के लिए रणनीतिक व सैन्य के हिसाब से काफी अहम कोचीन शिपयार्ड में एक बड़े जहाज की अंदर की दीवार पर किसी नुकीली चीज से आई लव पाकिस्तान खुदा हुआ मिला, यह जहाज अभी बन रहा है. घटना के बाद, एर्नाकुलम टाउन साउथ पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज किया है.
वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां इस मामले की पूरी सतर्कता से जांच कर रही हैं. यह भित्तिचित्र यूके की कंपनी 'नॉर्थ स्टार शिपिंग' के लिए बनाए जा रहे एक कमर्शियल सर्विस ऑपरेशन जहाज (CSOV) पर मिला.
200 से अधिक मजदूरों से पूछताछ
इस बारे में एर्नाकुलम साउथ पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जब रखरखाव और निर्माण का काम चल रहा था, तो लगभग 100 लोग, जिनमें स्थायी कर्मचारी और संविदा पर काम करने वाले मजदूर शामिल थे, जो जहाज तक पहुंच सकते थे.
जहां लिखा गया वहां सीसीटीवी नहीं
जिस खास जगह पर यह लिखा हुआ मिला, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था. इसलिए, जांच उन लोगों पर केंद्रित है जिनका इस क्षेत्र में जाने की एंट्री है. अधिकारी ने कहा, "पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद देशद्रोह का केस दर्ज किया, जिसमें 200 से ज़्यादा शिपयार्ड कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए."
उन्होंने आगे कहा, "हमने उन लोगों से पूछताछ की है जो जहाज पर चढ़ने वाले थे, और हम सभी मुमकिन साइंटिफिक सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं." पुलिस शिपयार्ड के बायोमेट्रिक पंचिंग डेटा और एंट्री रजिस्टर की भी बारीकी से जांच कर रही है.
एफआईआर में क्या
शिपयार्ड मैनेजमेंट और सीआईएसएफ की तरफ से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद एर्नाकुलम साउथ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 152 के तहत रजिस्टर किया गया है, जो भारत की भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों के लिए सजा देता है.
कानूनी जानकारों का कहना है कि काम के लिए लाए गए जहाज पर "आई लव पाकिस्तान" लिखा होना बहुत चिंता की बात है. पुलिस के अनुसार, इस काम से देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा है, इसलिए उन्होंने एफआईआर में गंभीर आरोप लगाए हैं.
इस धारा के तहत, जो कोई जानबूझकर, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा, या संकेतों द्वारा, या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, या वित्तीय साधनों का उपयोग करके, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, या भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, उसे आजीवन कारावास या सात साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी उत्तरदायी होगा.
केंद्रीय एजेंसियां कर रहीं समानांतर जांच
हालांकि शुरू में शक था कि क्या यह मैसेज जहाज के कोच्चि पहुंचने से पहले खोदा गया था, लेकिन जांच में पता चला कि लिखावट ताजा थी. केंद्रीय एजेंसियां इस घटना की समानांतर जांच कर रही हैं.
सुरक्षा अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि कोचीन शिपयार्ड में ऐसा मैसेज आना, जिसने भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत समेत स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट वॉरशिप बनाए हैं, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या अपराधी को अंदर से कोई मदद मिली थी.
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