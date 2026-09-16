ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद में 15 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद, 3 विदेशी नागरिक भी गिरफ्तार, नेटवर्क की पड़ताल जारी

हरियाणा के फरीदाबाद के लकड़पुर स्थित एक मकान पर छापा मारकर 15 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है.

Cocaine worth 15 crore rupees seized during a raid on a house in Faridabad Lakadpur 3 foreign nationals arrested
फरीदाबाद में 15 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 16, 2026 at 7:56 PM IST

|

Updated : September 16, 2026 at 8:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद : नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एनआईटी और एनसीबी दिल्ली की संयुक्त टीम ने लकड़पुर स्थित एक मकान पर छापा मारकर करीब 15 करोड़ रुपये कीमत के मादक पदार्थ बरामद किए हैं. पुलिस ने मौके से तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई 15/16 सितंबर की रात थाना सूरजकुंड क्षेत्र में की गई. क्राइम ब्रांच एसीपी अमन यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच एनआईटी को गुप्त सूचना मिली थी कि लकड़पुर में कुछ विदेशी नागरिकों के पास मादक पदार्थ मौजूद हैं.

15 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद : सूचना के आधार पर निरीक्षक अनिल छिल्लर के नेतृत्व में टीम ने एनसीबी दिल्ली के अधिकारियों के साथ शिव दुर्गा बिहार स्थित मकान नंबर 16 की दूसरी मंजिल पर तलाशी ली. इस दौरान पुलिस को 2.337 किलोग्राम कोकीन, 26 ग्राम एम्फेटामाइन, 1.378 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ और 50 हजार रुपये नकद बरामद हुए. एनसीबी दिल्ली की टीम ने बरामद पदार्थों की जांच भी की. पुलिस के अनुसार, बरामद मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है.

फरीदाबाद में 15 करोड़ रुपये की कोकीन बरामद (ETV Bharat)

3 विदेशी गिरफ्तार : गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नाइजीरिया निवासी इफेनी इमैनुएल, बेल जॉन उर्फ एनुडुन इमैनुएल और कैमरून निवासी रेमी उर्फ एमोस ओवी के रूप में हुई है. तीनों आरोपी मकान में किराये पर रह रहे थे. एसीपी क्राइम ब्रांच अमन यादव ने बताया कि मकान में अफ्रीकी देशों के 10 अन्य लोग भी मिले हैं. उनके दस्तावेजों की जांच एफआरआरओ दिल्ली कार्यालय से कराई जा रही है. दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. थाना सूरजकुंड में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से मादक पदार्थों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जाएगी.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : रोहतक में एक करोड़ का गांजा जब्त, ट्रक में मछली दाना के अंदर छिपाकर रखा था ड्रग्स

ये भी पढ़ें : जींद में मां-बेटे के पास से 27 लाख की ड्रग्स बरामद, नेटवर्क की तलाश करने में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें : अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर 55 किलो 670 ग्राम गांजा जब्त, 2 महिलाएं गिरफ्तार, CIA टीम ने की कार्रवाई

Last Updated : September 16, 2026 at 8:16 PM IST

TAGGED:

COCAINE SEIZED
FARIDABAD
LAKADPUR
15 CRORE COCAINE
COCAINE SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.