रांची के बिरसा जैविक उद्यान में पहली बार कृत्रिम ऊष्मायन से फूटे सांप के अंडे, 72 दिनों की वैज्ञानिक प्रक्रिया में मिली सफलता
रांची के बिरसा जैविक उद्यान में पहली बार कृत्रिम ऊष्मायन की प्रक्रिया में सफलता मिली है.
Published : July 27, 2026 at 8:41 PM IST
रांची: झारखंड के भगवान बिरसा जैविक उद्यान (ओरमांझी) ने वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है.
पहली बार उद्यान में स्पेक्टेकल्ड कोबरा (नाग) के अंडों का कृत्रिम ऊष्मायन (Artificial Incubation) विधि से सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पांच स्वस्थ नाग शिशुओं का जन्म हुआ. इसके साथ ही सैंड बोआ (Sand Boa) प्रजाति के आठ स्वस्थ शिशुओं का भी जू में जन्म हुआ है.
बिरसा मुंडा जैविक उद्यान के चिकित्सक डॉ. ओम प्रकाश साहू ने बताया कि चिड़ियाघर की यह उपलब्धि न केवल भगवान बिरसा जैविक उद्यान के इतिहास में एक नया अध्याय है. बल्कि झारखंड में सरीसृप संरक्षण और वैज्ञानिक प्रजनन तकनीक की सफलता का भी महत्वपूर्ण उदाहरण है. उन्होंने बताया कि विलुप्तप्राय हो रहे नाग सांप की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए देश के कई चिड़ियां घरों में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं.
उन्होंने बताया कि अंडों के निषेचन के लिए उपयुक्त तापमान और आद्रता मेंटेन करते हुए करीब 70-72 दिनों तक वैज्ञानिक ऊष्मायन पर नाग के सात अंडों को रखा गया था. जिसमें से 05 अंडों ने शिशु नाग का जन्म हुआ. उन्होंने बताया कि सरीसृप प्रजाति के नाग सांप (Naja naja) के अंडों को लगभग 70-72दिनों तक नियंत्रित तापमान और आर्द्रता वाले कृत्रिम ऊष्मायन केंद्र में वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप रखा गया, पूरी प्रक्रिया के बाद पांच स्वस्थ शिशु सफलतापूर्वक अंडों से बाहर निकले. यह पहली बार है जब उद्यान में इस तकनीक से नाग सांपों का सफल हैचिंग कराया गया है.
विशेषज्ञों की निगरानी में पूरी हुई प्रक्रिया
उन्होंने बताया कि कृत्रिम ऊष्मायन की पूरी प्रक्रिया जैविक उद्यान के जीव वैज्ञानिक एवं हर्पेटोलॉजिस्ट विवेकानंद कुमार के मार्गदर्शन और देखरेख में संपन्न हुई. वैज्ञानिक मानकों का पालन करते हुए अंडों की नियमित निगरानी की गई, जिससे यह सफलता मिली है. उन्होंने बताया कि नाग के अलावा सैंड बोआ सांप के आठ शिशुओं का भी जन्म इसी दौरान उद्यान में हुआ है जो एक बड़ी उपलब्धि है.
जू के निदेशक और आईएफएस अधिकारी जब्बर सिंह ने बताया कि यह सफलता दर्शाती है कि आधुनिक वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण तकनीकों के माध्यम से सरीसृपों के संरक्षण एवं प्रजनन को प्रभावी बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जू की इस सफलता से भविष्य में विभिन्न जंगली जीवों के संरक्षण कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी.
भगवान बिरसा जैविक उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता उद्यान की वैज्ञानिक कार्यप्रणाली, समर्पित टीमवर्क और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है. विशेष रूप से नाग सांप के अंडों का पहली बार कृत्रिम ऊष्मायन के जरिए सफल हैचिंग होना गर्व की बात है. इससे भविष्य में सरीसृप संरक्षण, अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रमों को नई दिशा मिलेगी.
विशेष निगरानी में रखे गए नाग और सैंड बोआ के बच्चे
बिरसा मुंडा जू में जन्मे सभी नाग और सैंड बोआ शिशुओं को फिलहाल पशु चिकित्सक डॉ. ओम प्रकाश साहू और विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है. उनके स्वास्थ्य, वृद्धि और व्यवहार की नियमित वैज्ञानिक मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि उनका समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके. वन विभाग का कहना है कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान भविष्य में भी जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रजनन के क्षेत्र में ऐसे प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य करता रहेगा.
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