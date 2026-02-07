ETV Bharat / bharat

'स्वर्ग से कोयला हब बन गया गोवा', कांग्रेस ने BJP पर क्षेत्र को बर्बाद करने का आरोप लगाया

गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर, गोवा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव माणिकराव ठाकरे और सांसद विरियाटो फर्नांडीस ( X/ @INCIndia )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार और गोवा सरकार पर क्षेत्र के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके बड़े पैमाने पर तबाही को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. पार्टी ने कहा कि वह गोवा की पहचान को "सुरक्षित" रखने के लिए प्रतिबद्ध है. नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गोवा कांग्रेस के प्रभारी महासचिव माणिकराव ठाकरे ने कहा, "गोवा पूरे देश में एक खास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है. गोवा की प्रकृति और संस्कृति की रक्षा करना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है." इस मौके पर गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर और साउथ गोवा सीट से लोकसभा सांसद विरियाटो फर्नांडीस (Viriato Fernandes) भी मौजूद थे. माणिकराव ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र और गोवा दोनों जगह सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए ठाकरे ने कहा, "2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए गोवा आए थे. तब उन्होंने कहा था 'मुझे यहां अच्छे लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, और एक बार भाजपा की सरकार बन जाने पर, हम गोवा को बचाने के लिए कदम उठाएंगे.' वह गोवा के लोगों से किए वादे भूल गए हैं, और पिछले 12 वर्षों से भाजपा सरकार ने गोवा के लिए कुछ नहीं किया है." सांसद फर्नांडीस ने गोवा के लिए विशेष दर्ज की मांग करते हुए संसद में उनके द्वारा पेश किए गए प्राइवेट मेंबर बिल का जिक्र किया और कहा, "हमने एक संविधान संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया है. जब संविधान बनाया गया था, तो अलग-अलग राज्यों की पहचान, आदिवासी जमीन, संस्कृति और परंपराओं की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 371 को शामिल किया गया था. इसी भावना से, गोवा अनुच्छेद 371-I के तहत आता है. इस संशोधन के जरिये, हम अनुच्छेद 371-IA को शामिल करने का प्रस्ताव करते हैं.