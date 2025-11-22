ईडी रेड के बाद बोले कोयला कारोबारी एलबी सिंह, कहा- मेरे घर से नहीं हुई कोई जब्ती
शुक्रवार को कोयला कारोबारी एलबी सिंह के आवास पर ईडी ने 17 घंटे तक छापेमारी की थी.
Published : November 22, 2025 at 7:53 PM IST
धनबाद: ईडी की रेड के बाद पहली बार कोयला कारोबारी एलबी सिंह मीडिया के सामने आए और सवालों के जवाब दिए. शुक्रवार को करीब 17 घंटे तक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एलबी सिंह के आवास पर छापेमारी की थी. रेड के बाद, एलबी सिंह शनिवार को गरीबों को कंबल बांटने निकले. ईडी रेड के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि 2017 में कोल स्टॉक मामले में ईडी उनसे पूछताछ करने आई थी.
उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. 2017 में, ईडी उनसे पूछताछ करने आई थी और उन्होंने पूरा सहयोग किया. उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी द्वारा उनके घर से जब्त की गई चीजों का पंचनामा दिया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन वह साफ करना चाहते हैं कि ईडी ने उनके घर से कुछ भी जब्त नहीं किया है.
एलबी सिंह के घर पर पहले सीबीआई की भी रेड हुई थी. इसके बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "उस वक्त हमारा बचपना था, हो गया, लेकिन उस मामले में हमें क्लीनचीट मिल चुकी है. अब, हमारे खिलाफ कोई जांच पेंडिंग नहीं है."
इसके साथ ही उन्होंने ईडी को घर के बाहर दो घंटे तक इंतजार करवाने और कुत्ते को छोड़ने की बात को झूठा बताया और कहा कि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से घर का मेन गेट देर से खुला, और जहां तक कुत्ते को छोड़ने की बात है, वे छोटे बच्चे हैं, वे बस घर में घूम रहे थे, इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है.
