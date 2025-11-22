ETV Bharat / bharat

ईडी रेड के बाद बोले कोयला कारोबारी एलबी सिंह, कहा- मेरे घर से नहीं हुई कोई जब्ती

शुक्रवार को कोयला कारोबारी एलबी सिंह के आवास पर ईडी ने 17 घंटे तक छापेमारी की थी.

LB SINGH
कोयला कारोबारी एलबी सिंह (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 22, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: ईडी की रेड के बाद पहली बार कोयला कारोबारी एलबी सिंह मीडिया के सामने आए और सवालों के जवाब दिए. शुक्रवार को करीब 17 घंटे तक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एलबी सिंह के आवास पर छापेमारी की थी. रेड के बाद, एलबी सिंह शनिवार को गरीबों को कंबल बांटने निकले. ईडी रेड के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि 2017 में कोल स्टॉक मामले में ईडी उनसे पूछताछ करने आई थी.

उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. 2017 में, ईडी उनसे पूछताछ करने आई थी और उन्होंने पूरा सहयोग किया. उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी द्वारा उनके घर से जब्त की गई चीजों का पंचनामा दिया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन वह साफ करना चाहते हैं कि ईडी ने उनके घर से कुछ भी जब्त नहीं किया है.

कोयला कारोबारी एलबी सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

एलबी सिंह के घर पर पहले सीबीआई की भी रेड हुई थी. इसके बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "उस वक्त हमारा बचपना था, हो गया, लेकिन उस मामले में हमें क्लीनचीट मिल चुकी है. अब, हमारे खिलाफ कोई जांच पेंडिंग नहीं है."

इसके साथ ही उन्होंने ईडी को घर के बाहर दो घंटे तक इंतजार करवाने और कुत्ते को छोड़ने की बात को झूठा बताया और कहा कि उस दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से घर का मेन गेट देर से खुला, और जहां तक ​​कुत्ते को छोड़ने की बात है, वे छोटे बच्चे हैं, वे बस घर में घूम रहे थे, इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

ED का पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला माफिया के खिलाफ छापा, भारी मात्रा में नकदी व ज्वेलरी बरामद

धनबाद में जांच एजेंसी की दबिश, कोयला कारोबारी समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी

हजारीबाग के बड़कागांव में केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई, सीए के दफ्तर और आवास पर भी एक्शन

TAGGED:

LB SINGH ON ED RAID
ED RAID IN DHANBAD
ED RAIN ON LB SINGH HOUSE
धनबाद में ईडी की छापेमारी
LB SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.