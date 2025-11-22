ETV Bharat / bharat

ईडी रेड के बाद बोले कोयला कारोबारी एलबी सिंह, कहा- मेरे घर से नहीं हुई कोई जब्ती

धनबाद: ईडी की रेड के बाद पहली बार कोयला कारोबारी एलबी सिंह मीडिया के सामने आए और सवालों के जवाब दिए. शुक्रवार को करीब 17 घंटे तक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एलबी सिंह के आवास पर छापेमारी की थी. रेड के बाद, एलबी सिंह शनिवार को गरीबों को कंबल बांटने निकले. ईडी रेड के बारे में सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि 2017 में कोल स्टॉक मामले में ईडी उनसे पूछताछ करने आई थी.

उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है. 2017 में, ईडी उनसे पूछताछ करने आई थी और उन्होंने पूरा सहयोग किया. उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी द्वारा उनके घर से जब्त की गई चीजों का पंचनामा दिया गया है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन वह साफ करना चाहते हैं कि ईडी ने उनके घर से कुछ भी जब्त नहीं किया है.

कोयला कारोबारी एलबी सिंह का बयान (ईटीवी भारत)

एलबी सिंह के घर पर पहले सीबीआई की भी रेड हुई थी. इसके बारे में सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "उस वक्त हमारा बचपना था, हो गया, लेकिन उस मामले में हमें क्लीनचीट मिल चुकी है. अब, हमारे खिलाफ कोई जांच पेंडिंग नहीं है."