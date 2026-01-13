पश्चिम बंगाल: आसनसोल में कोयला खदान धंसने से तीन की मौत, दो को बचाया गया
पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में अवैध कोयला खनन के दौरान खदान धंसने से तीन लोगों की मौत हो गई.
Published : January 13, 2026 at 7:37 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में एक खनन क्षेत्र में एक कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. बताया गया है कि यह हादसा मंगलवार सुबह हुआ. भाजपा विधायक अजय पोद्दार ने बताया कि यहां से तीन शव बरामद किए गए हैं.
न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पोद्दार ने कहा, "आज सुबह करीब 7.45 बजे, खदान धंसने से पांच लोग फंस गए. दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. एक बॉडी भी निकाली गई...मेरे सामने दो और बॉडी मिलीं...वे रैटहोल से कोयला निकाल रहे थे. यह एक सिंडिकेट है. सेंट्रल फोर्स, पुलिस और माफिया इसमें शामिल हैं. गांव वाले ही मरते हैं. यह पूरे बंगाल में आम बात है..."
#WATCH | Asansol, WB: BJP MP Ajay Poddar says, " at about 7.45 am today, five people got trapped due to mine collapse. two people were rescued safely. one body was also retrieved...two more bodies were recovered in front of me...they were extracting coal from rathole. this is a… https://t.co/G9YnBdlp1L pic.twitter.com/QmS4qeLtxm— ANI (@ANI) January 13, 2026
फिलहाल, इस हादसे पर पुलिस या प्रशासन की तरफ से बयान नहीं आया है.
यह भी पढ़ें- कुत्ते के काटने पर मौत हुई तो राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना होगा: सुप्रीम कोर्ट