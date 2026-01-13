ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: आसनसोल में कोयला खदान धंसने से तीन की मौत, दो को बचाया गया

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के आसनसोल जिले में एक खनन क्षेत्र में एक कोयला खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. बताया गया है कि यह हादसा मंगलवार सुबह हुआ. भाजपा विधायक अजय पोद्दार ने बताया कि यहां से तीन शव बरामद किए गए हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पोद्दार ने कहा, "आज सुबह करीब 7.45 बजे, खदान धंसने से पांच लोग फंस गए. दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. एक बॉडी भी निकाली गई...मेरे सामने दो और बॉडी मिलीं...वे रैटहोल से कोयला निकाल रहे थे. यह एक सिंडिकेट है. सेंट्रल फोर्स, पुलिस और माफिया इसमें शामिल हैं. गांव वाले ही मरते हैं. यह पूरे बंगाल में आम बात है..."