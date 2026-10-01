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कोल इंडिया के उत्पादन में तेजी, MCL कोयला उत्पादन में टॉप, BCCL में भी 20% से ज्यादा वृद्धि, जानें अन्य अनुषंगी कंपनियों का प्रदर्शन

भारत में कोयले के उत्पादन में तेजी आई है. कोल इंडिया ने 30 सितंबर 2026 तक के आंकड़े जारी कर दिए हैं. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद

Coal India
बीसीसीएल में कोयला खनन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 10:08 PM IST

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धनबाद: कोल इंडिया के सितंबर के उत्पादन आंकड़े जारी हो गए हैं. सितंबर में कंपनी ने 53.50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.22 फीसदी अधिक है. खास बात यह है कि Coal India की सात प्रमुख अनुषंगी कंपनियों में से ज्यादातर ने सितंबर में पिछले साल की तुलना में उत्पादन बढ़ाया है. धनबाद की BCCL ने भी कोयला उत्पादन में 20.71 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. वहीं MCL, CCL और WCL की वृद्धि इससे भी ज्यादा रही.

नेशनल कोल द्वारा आंकड़े जारी

कोल इंडिया के आधिकारिक National Coal Portal पर 30 सितंबर 2026 तक के आंकड़े जारी किए गए हैं. सितंबर में कोल इंडिया ने 53.50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है. कंपनी ने अपने सितंबर लक्ष्य 51.55 मिलियन टन के मुकाबले 103.77 फीसदी कोयले का उत्पादन किया है. सालाना तुलना में उत्पादन वृद्धि 9.22 फीसदी रही.

अनुषंगी कंपनियों में कोयला उत्पादन कैसा रहा

सबसे ज्यादा उत्पादन Mahanadi Coalfields Limited यानी MCL ने किया है. सितंबर में MCL का उत्पादन करीब 17.65 मिलियन टन रहा और इसमें 22.30 फीसदी की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है. इसके बाद South Eastern Coalfields Limited यानी SECL ने करीब 11.40 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है. SECL के उत्पादन में करीब 6.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. वहीं Northern Coalfields Limited यानी NCL ने सितंबर में करीब 8.50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है.

हालांकि NCL के उत्पादन में करीब 26 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई. Central Coalfields Limited यानी CCL का सितंबर उत्पादन 5.70 मिलियन टन रहा. कंपनी के उत्पादन में 27.48 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं Western Coalfields Limited यानी WCL ने करीब 4.10 मिलियन टन उत्पादन किया. WCL के उत्पादन में करीब 85.5 फीसदी की सबसे तेज वृद्धि दर्ज हुई. वहीं Eastern Coalfields Limited यानी ECL ने सितंबर में करीब 3.52 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है. ECL की सालाना वृद्धि 2.45 फीसदी रही.

BCCL में 20.71 फीसदी उत्पादन बढ़ा

वहीं धनबाद की सबसे अहम कंपनी Bharat Coking Coal Limited यानी BCCL ने सितंबर में 2.57 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है. कंपनी का लक्ष्य 2.52 मिलियन टन था. यानी BCCL ने अपने मासिक लक्ष्य का 101.69 फीसदी हासिल किया है. पिछले साल सितंबर की तुलना में BCCL का उत्पादन 20.71 फीसदी बढ़ा है.

अनुषंगी कंपनियों के कोयला डिस्पैच के आंकड़े

सितंबर में कोल इंडिया का कुल कोयला ऑफटेक 60.62 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 12.36 फीसदी ज्यादा है. ऑफटेक में भी WCL ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है. सितंबर में WCL का ऑफटेक करीब 5.77 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 92.18 फीसदी ज्यादा है. CCL का ऑफटेक 6.49 मिलियन टन रहा और इसमें 31.55 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है. MCL ने 18.65 मिलियन टन कोयला डिस्पैच किया, जिसमें 14.76 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. BCCL का सितंबर ऑफटेक 3.14 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की तुलना में 13.41 फीसदी ज्यादा है.

अप्रैल से सितंबर तक के आंकड़ों में Coal India का कुल ऑफटेक 381.76 मिलियन टन रहा, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 7.69 फीसदी ज्यादा है. इस अवधि में BCCL का ऑफटेक 16.37 मिलियन टन रहा. वहीं CCL का 42.40, ECL का 27.24, MCL का 109.18, NCL का 61.80, SECL का 89.89 और WCL का 34.88 मिलियन टन ऑफटेक दर्ज किया गया.

यानी सितंबर में कोल इंडिया के उत्पादन और ऑफटेक दोनों में बढ़ोतरी हुई है. अनुषंगी कंपनियों में MCL, CCL और WCL के उत्पादन में तेज वृद्धि रही, जबकि NCL के आंकड़ों में गिरावट देखी गई. धनबाद की BCCL ने उत्पादन लक्ष्य को पार करते हुए 20.71 फीसदी की सालाना वृद्धि दर्ज की है. बीसीसीएल के अधिकारी ने अपने कंपनी के उत्पादन की पुष्टि की है. अब नजर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही पर है. देखना होगा कि उत्पादन और ऑफटेक की सितंबर वाली रफ्तार आगे भी कायम रहती है या नहीं.

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