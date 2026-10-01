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कोल इंडिया के उत्पादन में तेजी, MCL कोयला उत्पादन में टॉप, BCCL में भी 20% से ज्यादा वृद्धि, जानें अन्य अनुषंगी कंपनियों का प्रदर्शन

बीसीसीएल में कोयला खनन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: कोल इंडिया के सितंबर के उत्पादन आंकड़े जारी हो गए हैं. सितंबर में कंपनी ने 53.50 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.22 फीसदी अधिक है. खास बात यह है कि Coal India की सात प्रमुख अनुषंगी कंपनियों में से ज्यादातर ने सितंबर में पिछले साल की तुलना में उत्पादन बढ़ाया है. धनबाद की BCCL ने भी कोयला उत्पादन में 20.71 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है. वहीं MCL, CCL और WCL की वृद्धि इससे भी ज्यादा रही.