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ब्लैक डायमंड की धरती से निकलेगा 'ग्रीन फ्यूल'! धनबाद में शुरू होगी ऊर्जा की नई क्रांति, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता होगी खत्म

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने दी पाइप लाइन बिछाने की मंजूरी

वर्तमान में पांचों कोर होल और पांच टेस्ट वेल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है. दो टेस्ट वेल में हाइड्रो-फ्रैक्चरिंग का काम भी पूरा हो चुका है, जबकि तीसरे पर कार्य जारी है. इसके बाद डी-वाटरिंग और आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर फील्ड डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा. इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उत्पादित गैस सीधे राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ सकेगी.

झरिया सीबीएम ब्लॉक-1 को कोल इंडिया की पहली कोल बेड मीथेन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है. करीब 26.55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस ब्लॉक में कपूरिया, मुनीडीह और सिंघरा के भू-वैज्ञानिक क्षेत्र शामिल हैं. अनुमान है कि यहां करीब 25 बिलियन क्यूबिक मीटर मीथेन गैस का भंडार मौजूद है. 2020 में वैश्विक निविदा के बाद प्रभा एनर्जी लिमिटेड को इस परियोजना का डेवलपर चुना गया और 2021 में राजस्व साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत बीसीसीएल को परियोजना से 10 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा.

कोल बेड मीथेन वह प्राकृतिक गैस है, जो लाखों वर्षों तक कोयले के बनने की प्रक्रिया के दौरान उसकी परतों में उच्च दबाव के साथ जमा रहती है. इस गैस की ऊष्मा क्षमता करीब 8500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, जो प्राकृतिक गैस के लगभग बराबर है. इसलिए इसे स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाला ईंधन माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इस गैस का उपयोग पाइपलाइन के जरिए घरों में पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी, उद्योगों, रासायनिक इकाइयों और उर्वरक निर्माण में बड़े पैमाने पर किया जा सकता है.

झरिया की धरती के नीचे सिर्फ कोयले का ही नहीं, बल्कि मीथेन गैस का भी विशाल भंडार छिपा हुआ है. वर्षों से यह गैस खदानों के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती रही है, क्योंकि इसकी मौजूदगी भूमिगत खनन को जोखिमपूर्ण और महंगा बना देती है. अब इसी खतरे को अवसर में बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी है. बीसीसीएल के मुनीडीह क्षेत्र में कोल बेड मीथेन यानी सीबीएम परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है और अगले एक साल में इसके बड़े स्तर पर व्यावसायिक उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है.

कोल इंडिया की पहली कोल बेड मीथेन यानी सीबीएम परियोजना झरिया कोलफील्ड में आकार ले रही है. अगले एक साल में यहां बड़े पैमाने पर मीथेन गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है. इस परियोजना से हजारों करोड़ रुपये के राजस्व के साथ-साथ घरेलू रसोई, उद्योग और उर्वरक क्षेत्र को स्वच्छ ईंधन मिलेगा. इतना ही नहीं, खदानों में सुरक्षा बढ़ेगी और भू-धंसान व भूमिगत आग जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण मिलने की उम्मीद है. आखिर क्या है यह महत्वाकांक्षी परियोजना और कैसे बदल सकती है झरिया की तस्वीर.

धनबाद: कोयलांचल, जिसकी पहचान दशकों से देश को ऊर्जा देने वाले कोयले और भूमिगत आग से रही है. लेकिन अब यही धरती सिर्फ कोयला नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का भी बड़ा केंद्र बनने जा रही है.

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने लंबी छह इंच व्यास की गैस पाइपलाइन बिछाने की अनुमति दे दी है. यह पाइपलाइन झरिया सीबीएम ब्लॉक को गेल की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना से जोड़ेगी. इससे झरिया से निकली गैस देश के विभिन्न हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकेगी.

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बड़े स्तर पर मिलेगा आर्थिक लाभ

परियोजना से आर्थिक लाभ भी बेहद बड़े स्तर पर मिलने की संभावना है. अनुमान है कि व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद लहर वर्ष करीब 1424 करोड़ रुपये का कारोबार होगा, जबकि बीसीसीएल को लगभग 124.5 करोड़ रुपये वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा.यानी कोयले के साथ-साथ अब गैस भी बीसीसीएल के लिए आय का नया स्रोत बनेगी.

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भारत में मीथेन की अपार संभावनाएं

आईआईटी आईएसएम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अजीत कुमार बताते हैं कि भारत कोयला उत्पादन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, इसलिए यहां मीथेन गैस की भी अपार संभावनाएं मौजूद हैं. उनके अनुसार मीथेन गैस का उपयोग घरेलू पीएनजी, सीएनजी, इंडस्ट्रियल गैस, केमिकल, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल और कई अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है.वे मानते हैं कि आने वाले समय में यह गैस ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है.

भूमिगत खदानों में विस्फोट का खतरा कम

परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू पर्यावरण संरक्षण है. यदि मीथेन गैस सीधे वातावरण में चली जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली ग्रीनहाउस गैस बनकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है. लेकिन यदि इसका वैज्ञानिक तरीके से दोहन कर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाए तो न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि भूमिगत खदानों से मीथेन गैस निकलने के बाद गैस विस्फोट का खतरा कम होगा.

खदान में जाते मजदूर (ETV Bharat)

साथ ही खदानों में सुरक्षा बढ़ेगी और झरिया की वर्षों पुरानी भूमिगत आग तथा भू-धंसान जैसी समस्याओं पर भी काफी हद तक नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है.यानी यह परियोजना सिर्फ ऊर्जा उत्पादन नहीं बल्कि खनन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है.

झरिया सीबीएम ब्लॉक-2 में तैयारी शुरू

बीसीसीएल ने झरिया सीबीएम ब्लॉक-2 की भी तैयारी शुरू कर दी है.महुदा सब-बेसिन में करीब 33.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही डेवलपर चयन की प्रक्रिया शुरू होगी. कभी सिर्फ कोयले के लिए पहचाना जाने वाला झरिया अब ऊर्जा के नए युग की ओर बढ़ रहा है.

धरती की गहराइयों में छिपी मीथेन गैस अब न सिर्फ देश के घरों और उद्योगों को नई ऊर्जा देगी, बल्कि खदानों को सुरक्षित बनाएगी, पर्यावरण की रक्षा करेगी और बीसीसीएल के लिए राजस्व का नया अध्याय भी खोलेगी. अगर यह परियोजना सफल होती है तो झरिया सिर्फ ब्लैक डायमंड की नगरी नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा की राजधानी के रूप में भी अपनी नई पहचान बना सकता है.

आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल सकती है कोल बेड मिथेन

आईआईटी-आईएसएम के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के दूसरे वर्ष के छात्रों ने एक महत्वपूर्ण शोध के जरिए कोल बेड मीथेन (सीबीएम) को पर्यावरण-अनुकूल ईंधन में बदलने की तकनीक विकसित की है. इस तकनीक से प्राप्त हाइड्रोजन-समृद्ध गैस को सीधे सीएनजी वाहनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा. छात्रों कैलाश कृष्णा, नितिन गौड़ और देवाशीष दास ने एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एजाज अहमद के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि हासिल की है.

प्रो. एजाज अहमद ने बताया कि कोयला खदान में निकलने वाली कोल बेड मीथेन गैस अत्यंत खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है. इसे कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक हानिकारक माना जाता है. अब इस गैस को हाइड्रोजन-समृद्ध कोल बेड मीथेन (Hydrogen Enriched Coal Bed Methane) में परिवर्तित करके स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा. यह न केवल कोयला खनन क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित होगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक नई दिशा प्रदान करेगा.

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