कोल इंडिया चेयरमैन ने केंदुआडीह गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा, कहा- जान बचाने के लिए अस्थाई शिफ्टिंग जरूरी

गैस रिसाव इलाके का निरीक्षण करते कोल इंडिया के चेयरमैन ( ईटीवी भारत )