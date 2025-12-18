ETV Bharat / bharat

धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम, केंदुआडीह गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा

धनबाद में वैज्ञानिकों की टीम के साथ बात करते कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम बीसीसीएल धनबाद के दौरे पर पहुंचे हैं. चेयरमैन बनने के बाद यह इनका पहला बीसीसीएल दौरा है. रांची से सड़क मार्ग से धनबाद पहुंचे कोल इंडिया के चेयरमैन ने सबसे पहले केंदुआडीह गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया. गेस्ट हाउस परिसर में ड्रिलिंग के बाद बोरहोल के जरिए पहुंचाई जा रही तरल नाइट्रोजन के कार्य को देखा. साथ ही वैज्ञानिकों की टीम से बातचीत कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली.

जनमानस की सुरक्षा प्राथमिकताः बी साईराम

इस दौरान कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गैस प्रभावित क्षेत्र में रह रहे आम जनमानस की सुरक्षा प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के आलोक में गैस प्रभावित क्षेत्र में सभी तरह के राहत कार्य किए जा रहे हैं. पहला प्रशासनिक स्तर से और दूसरा तकनीकी दक्षता को अपनाया जा रहा है और तीसरा जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र भी प्रभावित होता है और इसपर भी विशेष फोकस है.

जानकारी देते कोल इंडिया के चेयरमैन बी साईराम. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रभावित क्षेत्र में स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास

उन्होंने बताया कि केंदुआडीह गैस रिसाव क्षेत्र में चल रहे राहत कार्यों की सफलता के बाद निश्चित तौर पर यह सभी तकनीक धनबाद के अन्य कोलियरी क्षेत्रों में भी अपनाई जाएगी, ताकि अन्य क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके. उन्होंने बताया कि तरल नाइट्रोजन के जरिए जहरीली गैस से निपटने का यह तरीका वर्ल्ड बेस्ड तरीका है. धीरे-धीरे स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जा रहा है.