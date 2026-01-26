कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या, 2 साल से JEE की तैयारी कर रहा था हरियाणा का सरताज

ETV Bharat / bharat

हरियाणा के सरताज सिंह का शव रेलवे ट्रैक पर मिला. सरताज 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ जेईई मेन की तैयारी कर रहा था.

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली. यह घटना दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक के पास हुई. मृतक हरियाणा के सिरसा जिले के हुमायूं खेड़ा गांव निवासी सरताज सिंह था. वह पिछले दो साल से कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहा था. सरताज 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की तैयारी कर रहा था, जो इस समय चल रही है.

उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस को रविवार रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक शव पड़ा हुआ है. शव काफी क्षत-विक्षत हालत में था. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पुलिस ने परिजनों को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन के पहुंचने के बाद सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया.

उसी दिन जाना था घर: उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि मृतक की पहचान हरियाणा के सिरसा जिले के हुमायूं खेड़ा गांव निवासी सरताज सिंह के रूप में हुई, जो कोटा में कोचिंग कर रहा था. सरताज सिंह 25 जनवरी यानि घटना के दिन हरियाणा वापस जाने वाला था. उसकी ट्रेन में टिकट भी बुक थी, लेकिन उससे पहले ये हादसा हो गया. हॉस्टल में उसकी आखिरी बातचीत में उसने बताया था कि ट्रेन लेट है, इसलिए वह स्टेशन जाकर स्थिति देख रहा है.

फिलहाल जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने मृतक के कमरे को सील कर दिया है और वहां से मिलने वाले सबूतों की जांच शुरू कर दी है. सरताज के परिजन सोमवार सुबह एमबीएस अस्पताल पहुंचे. पोस्टमार्टम के बाद शव उनके सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है.

