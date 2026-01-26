ETV Bharat / bharat

कोटा में एक और छात्र ने की आत्महत्या, 2 साल से JEE की तैयारी कर रहा था हरियाणा का सरताज

उद्योग नगर थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में रविवार रात एक कोचिंग छात्र ने आत्महत्या कर ली. यह घटना दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक के पास हुई. मृतक हरियाणा के सिरसा जिले के हुमायूं खेड़ा गांव निवासी सरताज सिंह था. वह पिछले दो साल से कोटा के राजीव गांधी नगर इलाके में रहकर पढ़ाई कर रहा था. सरताज 12वीं कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन की तैयारी कर रहा था, जो इस समय चल रही है. उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस को रविवार रात करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि रेलवे ट्रैक के नजदीक एक शव पड़ा हुआ है. शव काफी क्षत-विक्षत हालत में था. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पुलिस ने परिजनों को भी घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन के पहुंचने के बाद सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया. इसे भी पढ़ें- कोटा में छात्र के सुसाइड का मामला, हॉस्टल का रूम किया सीज, 7 दिन बाद बाकी कमरों पर लगेंगे ताले