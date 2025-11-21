कोटा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरने से कोचिंग छात्र की मौत, खुदकुशी या हादसा...पता लगा रही पुलिस
भोपाल निवासी छात्र मां के साथ रहकर कोटा में कर रहा था इंजीनियरिंग की तैयारी.
Published : November 21, 2025 at 5:54 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 7:43 PM IST
कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके के राजीव गांधी नगर में बहुमंजिला इमारत से गिरकर एक कोचिंग छात्र की मौत हो गई. अभी इस मामले में पुष्टि नहीं हो पाई है कि छात्र ने आत्महत्या की है या हादसावश गिरा है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी. छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा था. छात्र मूल रूप से मध्यप्रदेश के भोपाल का निवासी था और मां के साथ ही कोटा में रह रहा था.
जवाहर नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे की घटना है. नाबालिग छात्र मां के साथ नौवीं मंजिल स्थित फ्लैट में रहता था. घटना के समय मां किसी कार्य में व्यस्त थी और छात्र गिर गया. फिलहाल साफ नहीं है कि बालक ने आत्महत्या की है या दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा है. घटना के बाद छात्र को कॉमर्स कॉलेज चौराहा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मृत घोषित कर देने पर एमबीएस अस्पताल शिफ्ट कर दिया. बॉडी मोर्चरी में रखवा दी है. पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है. पिता और अन्य परिजनों के आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी.
पढ़ें:कोटा में कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने हॉस्टल और संस्थान पर लगाए गंभीर आरोप
एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य: थानाधिकारी गुर्जर का कहना है कि मृतक छात्र 2 साल से कोटा में रह रहा था. मां भी साथ कोटा में रहती थी. पिता भोपाल में इंजीनियर हैं. छुट्टी में अधिकांश समय पिता कोटा आ जाते थे. पूरे प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज से लेकर कई तथ्य खंगाल रहे हैं. मौके पर एफएसएल और एमओबी टीम को बुलाया है. मौके से साक्ष्य लिए. साथ ही आला अधिकारियों के साथ मौके का गहन निरीक्षण किया.
धड़ाम की तेज आवाज: जवाहर नगर थाने के एएसआई रामसहाय ने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस को हॉस्पिटल से सूचना मिली थी. वे अस्पताल पहुंचे, जबकि थाना अधिकारी राम लक्ष्मण और अन्य फ्लैट पर पहुंचे थे. लोगों का कहना है कि अचानक धड़ाम की तेज आवाज फ्लैट में आई. लोग एकत्रित हो गए. मां भी रोती हुई नीचे पहुंची. स्थानीय लोग ही छात्र को अस्पताल ले गए, उनके साथ छात्र की मां भी गई.