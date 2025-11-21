ETV Bharat / bharat

कोटा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरने से कोचिंग छात्र की मौत, खुदकुशी या हादसा...पता लगा रही पुलिस

जवाहर नगर थाना,कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके के राजीव गांधी नगर में बहुमंजिला इमारत से गिरकर एक कोचिंग छात्र की मौत हो गई. अभी इस मामले में पुष्टि नहीं हो पाई है कि छात्र ने आत्महत्या की है या हादसावश गिरा है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी. छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा था. छात्र मूल रूप से मध्यप्रदेश के भोपाल का निवासी था और मां के साथ ही कोटा में रह रहा था. जवाहर नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार दोपहर 2 बजे की घटना है. नाबालिग छात्र मां के साथ नौवीं मंजिल स्थित फ्लैट में रहता था. घटना के समय मां किसी कार्य में व्यस्त थी और छात्र गिर गया. फिलहाल साफ नहीं है कि बालक ने आत्महत्या की है या दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा है. घटना के बाद छात्र को कॉमर्स कॉलेज चौराहा स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मृत घोषित कर देने पर एमबीएस अस्पताल शिफ्ट कर दिया. बॉडी मोर्चरी में रखवा दी है. पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है. पिता और अन्य परिजनों के आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें:कोटा में कोचिंग छात्र की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने हॉस्टल और संस्थान पर लगाए गंभीर आरोप