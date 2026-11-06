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पंजाब : कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में लगी आग, हड़कंप, बिहार होकर जा रही थी न्यू जलपाईगुड़ी

राजपुरा (पंजाब) : पंजाब में कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन (12508) में शुक्रवार दोपहर आग लग जाने से यात्रियों में हड़कंप मच गया. हादसा तब हुआ जब ट्रेन राजपुरा पहुंची थी.

बताया जाता है कि रेलवे ने कोच में आग लगने की घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. इसमें कहा गया है कि सभी संभावित पहलुओं की जांच की जाएगी. फिलहाल आग लगने की वजह सामने नहीं आई है.

आग लगने की जानकारी मिलते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई थी. शुरुआत में कई यात्रियों के आग की चपेट में आने की सूचना थी. आग लगने के कारणों और नुकसान संबंधी विस्तृत जानकारी का इंतजार है. दीपावली और छठ पर्व की वजह से ट्रेन में काफी भीड़ थी.

घटना सराय वंजारा गांव के पास हुई. इस दौरान के आए वीडियो में दूर-दूर तक धुआं उठता दिख रहा है. साथ ही यात्री डरकर ट्रेन से बाहर निकलकर बाहर खड़े हो हुए हैं.

लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला

लोको पायलट की सूझबूझ से मामूली आग लगते ही ट्रेन को रोक दिया गया. इसके बाद ट्रेन में मौजूद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और स्थिति पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि यात्रियों ने भी स्थिति को समझते हुए आग बढ़ने से पहले ही ट्रेन से उतरकर सूझबूझ दिखाई. इस तरह समय रहते उठाए गए कदमों से बड़ा हादसा टल गया.

आग में किसी के घायल होने की खबर नहीं- सीपीआरओ

इस बारे में उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया, "अंबाला डिवीजन के सराय बंजारा स्टेशन के पास, अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी जाने वाली 12508 कर्मभूमि एक्सप्रेस के चार डिब्बों में आग लगने की सूचना मिली. सेफ्टी सिस्टम के समय पर काम करने की वजह से ट्रेन रुक गई और आग पर काबू पाने का काम चल रहा है. सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं. इस घटना में किसी के घायल होने, किसी अन्य तरह के नुकसान या किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं है."

'यात्रियों के लिए दूसरी ट्रेन में इंतजाम किए जा रहे'

सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) के एसएचओ गुरप्रीत सिंह ने बताया कि यह घटना एक डिब्बे के पंखे में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई. बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले एक डिब्बे के अंदर लगी और फिर बाकी डिब्बों में फैल गई. इस घटना के बाद, ट्रेन में आग लगने से यात्री घबरा गए. यात्रियों की आगे की यात्रा के लिए दूसरी ट्रेन में इंतजाम भी किए जा रहे थे.

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