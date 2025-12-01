ETV Bharat / bharat

JSCA डायरी में गौतम गंभीर का धन्यवाद संदेश, पदाधिकारियों ने कहा- हम उनके आभारी

कोच गौतम गंभीर ने विशेष रूप से जेएससीए सचिव सौरभ तिवारी और संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम का उल्लेख करते हुए लिखा कि उनके नेतृत्व में JSCA ने बहुत कम समय में एक मजबूत कार्य संस्कृति बनाई है.

कोच गंभीर ने अपने नोट में लिखा कि JSCA द्वारा ग्राउंड की स्थिति, भोजन और हॉस्पिटैलिटी, जिम और रिकवरी सुविधाएं और टीम के आवागमन की व्यवस्था सब कुछ बेहतरीन तरीके से संभाला गया. उन्होंने बताया कि रांची हमेशा टीम इंडिया के लिए एक ‘कम्फर्ट जोन’ की तरह साबित होता है और इसका श्रेय यहां के पेशेवर और होशियार प्रबंधन को जाता है.

कोच गंभीर के इस हस्तलिखित संदेश को JSCA के लिए एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह आयोजन, खिलाड़ियों को मिली सुविधा और संपूर्ण प्रबंधन के प्रति उनके विश्वास को दर्शाता है.

रांची : इंडिया-साउथ अफ्रीका वनडे मैच के समापन के बाद भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर द्वारा JSCA गेस्ट डायरी में लिखा गया धन्यवाद संदेश, अब चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल, गौतम गंभीर ने मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से रवाना होने से पहले डायरी में अपने अनुभव दर्ज किए हैं. उन्होंने किसी मीडिया इंटरैक्शन के बजाय सीधे प्रबंधन को संबोधित करते हुए सुविधाओं और आयोजन की तारीफ जमकर की.

कोच गौतम गंभीर के इस संदेश के सामने आने के बाद JSCA पदाधिकारी भी काफी उत्साहित हैं. एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि कोच गंभीर ने मैच के बाद अपना अनुभव डायरी में दर्ज किया है, यह हमारे लिए बड़ी बात है. हम भी उनके आभारी हैं और यह दिखाता है कि हमारी मेहनत खिलाड़ियों तक पहुंच रही है. पदाधिकारी ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का भरोसा ही JSCA की सबसे बड़ी पूंजी है. हम निरंतर प्रयास करते हैं कि टीम को किसी भी तरह की असुविधा न हो, कोच गौतम गंभीर का यह लिखित संदेश हमारे लिए प्रेरणा है. उन्होंने कहा कि मैच के आयोजन की सफलता का प्रमाण पत्र हमें मिला है.

बेहतरीन आयोजन स्थल

JSCA मानता है कि गौतम गंभीर के इस लिखित संदेश ने यह साबित कर दिया है कि रांची न सिर्फ एक बेहतरीन आयोजन स्थल है बल्कि टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद लोकेशन बन चुका है. मैच के दौरान पिच की निरंतर निगरानी, आउटफील्ड की देखरेख, ड्रेसिंग रूम प्रबंधन और स्टेडियम संचालन सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चला.

मजबूत होगी छवि

JSCA अधिकारियों का कहना है कि गंभीर के फीडबैक से BCCI के समक्ष भी रांची की छवि और मजबूत होगी. मैच के बाद JSCA डायरी में कोच गौतम गंभीर का लिखा संदेश न सिर्फ आयोजन की सफलता का प्रमाण है बल्कि यह भी दर्शाता है कि रांची का JSCA स्टेडियम हर मायने में खिलाड़ियों की पहली पसंद बनता जा रहा है. JSCA पदाधिकारियों ने कहा हम गंभीर सर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. उनका यह नोट हमारे लिए प्रेरक है और हमें और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

