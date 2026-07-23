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'जिम्नास्टिक्स अब विदेशी खेल नहीं, झारखंड में तेजी से बढ़ रही है इसकी लोकप्रियता': अभिजीत देव नाथ

इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जिम्नास्टिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 23, 2026 at 5:50 PM IST

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रांची: भारत में जिम्नास्टिक का भविष्य लगातार मजबूत हो रहा है. एक समय था जब इस खेल को केवल विदेशों का खेल माना जाता था लेकिन आज देश के कई राज्यों के साथ-साथ झारखंड में भी जिम्नास्टिक तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है. यह बातें अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक विशेषज्ञ, 10 बार के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, अंतरराष्ट्रीय जज और कोच अभिजीत देव नाथ ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहीं.

लोगों की बदली है जिम्नास्टिक के प्रति सोच: अभिजीत देव नाथ

अभिजीत देव नाथ ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में जिम्नास्टिक के प्रति लोगों की सोच बदली है. पहले इस खेल को बहुत कम लोग जानते थे लेकिन अब देशभर में बच्चे और युवा बड़ी संख्या में इसे अपना रहे हैं. झारखंड के खिलाड़ी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रहे हैं और कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण और निरंतर प्रोत्साहन मिले तो आने वाले समय में झारखंड जिम्नास्टिक का बड़ा केंद्र बन सकता है.

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत करते हुए जिम्नास्टिक कोच अभिजीत देव नाथ (ETV Bharat)

तकनीकी और चुनौतीपूर्ण खेल है जिम्नास्टिक

अभिजीत देव नाथ ने कहा कि जिम्नास्टिक बेहद तकनीकी और चुनौतीपूर्ण खेल है. इसमें शरीर का संतुलन, लचीलापन, शक्ति, फुर्ती और मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, साथ ही यह ऐसा खेल भी है जिसमें चोट लगने की संभावना अन्य खेलों की तुलना में अधिक रहती है इसलिए खिलाड़ियों को हमेशा प्रशिक्षित कोच की निगरानी में और मानकों के अनुरूप तैयार किए गए जिम्नास्टिक्स हॉल तथा सुरक्षित उपकरणों पर ही अभ्यास करना चाहिए. गलत जगह या बिना प्रशिक्षक के अभ्यास करने से गंभीर चोट लग सकती है, जिससे खिलाड़ी का करियर भी प्रभावित हो सकता है.

खिलाड़ियों की सुविधाओं पर ध्यान देने की अपील

अभिजीत देव नाथ ने राज्य सरकारों और खेल संस्थाओं से खिलाड़ियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की अपील की है. उन्होंने कहा कि कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी केवल संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं यदि आधुनिक उपकरण, सुरक्षित प्रशिक्षण केंद्र, अनुभवी कोच, नियमित प्रतियोगिताएं और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए तो भारत के खिलाड़ी विश्व स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे नियमित अभ्यास, अनुशासन और मजबूत खेल ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

Athletes performance in gymnastics
जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

सात प्रकार का होता है जिम्नास्टिक

बातचीत के दौरान उन्होंने जिम्नास्टिक के विभिन्न प्रकारों की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिम्नास्टिक मुख्य रूप से सात प्रकार का होता है, इनमें सबसे लोकप्रिय आर्टिस्टिक (कलात्मक) जिम्नास्टिक है. इसमें पुरुष और महिला खिलाड़ी अलग-अलग उपकरणों पर अपनी तकनीक, संतुलन और कलात्मक प्रदर्शन दिखाते हैं. पुरुष फ्लोर, पोमेल हॉर्स, रिंग्स, वॉल्ट, पैरेलल बार और हाई बार पर प्रतियोगिता करते हैं जबकि महिलाएं वॉल्ट, अनईवन बार, बैलेंस बीम और फ्लोर एक्सरसाइज में भाग लेती हैं.

उन्होंने बताया कि दूसरा प्रमुख प्रकार रिदमिक (लयबद्ध) जिम्नास्टिक है, जिसमें संगीत की धुन पर रिबन, गेंद, हूप, क्लब और रस्सी जैसे उपकरणों के साथ प्रदर्शन किया जाता है. यह प्रतियोगिता मुख्य रूप से महिलाओं के लिए होती है. वही ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में खिलाड़ी ट्रैम्पोलिन पर ऊंची छलांग लगाकर हवा में फ्लिप और ट्विस्ट जैसे करतब दिखाते हैं.

player performing acrobatic moves
एक्रोबैटिक परफॉर्म करती हुई खिलाड़ी (ETV Bharat)

कोच अभिजीत देव नाथ ने बताया कि उनका विशेषज्ञता क्षेत्र एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक है. इस विधा में दो, तीन या चार खिलाड़ी मिलकर संतुलन, शक्ति, तालमेल और मानव पिरामिड जैसी आकर्षक कलाबाजियां प्रस्तुत करते हैं. इसके अलावा टम्बलिंग जिम्नास्टिक में खिलाड़ी स्प्रिंग ट्रैक पर दौड़ते हुए लगातार फ्लिप और ट्विस्ट करते हैं. एरोबिक जिम्नास्टिक में तेज संगीत की लय पर शक्ति, लचीलापन और फिटनेस का प्रदर्शन किया जाता है जबकि जिम्नास्टिक्स फॉर ऑल प्रतियोगिता नहीं बल्कि हर आयु वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य, फिटनेस और मनोरंजन के लिए किया जाने वाला समूह व्यायाम है.

उपलब्धियों से भरा पड़ा है अभिजीत देव नाथ का जीवन

अभिजीत देव नाथ का खेल जीवन भी उपलब्धियों से भरा रहा है. वह 10 बार के राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता हैं. 2017 में कजाकिस्तान में आयोजित एशियन एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया. 2018 में अजरबैजान के बाकू में आयोजित एक्रो वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

Gymnast
जिम्नास्टिक खिलाड़ी (ETV Bharat)

कई प्रतियोगिता में कर चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व

उन्हें बंगालार गौरव अवार्ड-2018 से सम्मानित किया जा चुका है. वह जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की टेक्निकल कमेटी के सदस्य हैं. 2025 में गोवा में आयोजित 14वीं एशियन एक्रोबैटिक चैंपियनशिप तथा 2026 में बुल्गारिया के बर्गास में आयोजित एक्रो वर्ल्ड कप में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय जज के रूप में अपनी सेवाएं दीं थी. इसके अलावा वह इंडियाज गॉट टैलेंट (2011) और एशियाज गॉट टैलेंट (2015) जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं.

इंडिया में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं: अभिजीत देव नाथ

उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है. आवश्यकता केवल सही प्रशिक्षण, आधुनिक बुनियादी ढांचे, सुरक्षित अभ्यास स्थलों और नियमित अवसरों की है. यदि सरकार, खेल संघ और समाज मिलकर खिलाड़ियों का सहयोग करें तो आने वाले सालों में भारत, विशेषकर झारखंड के खिलाड़ी, जिम्नास्टिक में विश्व मंच पर और अधिक बड़ी पहचान बना सकते हैं.

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