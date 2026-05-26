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CNG Price Hike: CNG पर फिर बढ़े 2 रुपये, जानें दिल्ली-एनसीआर में नई कीमत

सीएनजी के दाम बढ़ने का असर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों पर भी पड़ता है, जहां बसों और कैब का एक बड़ा हिस्सा इसी ईंधन पर चलता है. बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों में लगातार जारी उतार-चढ़ाव चल रहा है.

यह ताजा बदलाव 15 दिनों से भी कम समय में सीएनजी की कीमतों में चौथी बढ़ोतरी है. यह बढ़ोतरी शनिवार को सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की पिछली वृद्धि के महज कुछ दिनों बाद आई है.

नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार से सीएनजी के दाम 2 रुपये प्रति किलो बढ़ गए हैं, जिससे सीएनजी चलित वाहनों के उपयोगकर्ताओं पर यात्रा खर्च का बोझ और बढ़ गया है.

दिल्ली में सीएनजी की कीमत हुई 83.09 रुपए प्रति लीटर

ताजा संशोधन के बाद, दिल्ली में सीएनजी की कीमत 2 रुपये की वृद्धि के साथ 83.09 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस की दरों, विनिमय दरों और स्थानीय करों के आधार पर संशोधित की जाती हैं. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और आपूर्ति की चिंताओं के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच यह हालिया वृद्धि आई है, जिसने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस दोनों बाजारों को अस्थिर बना दिया है.

सीएनजी, पेट्रोल और डीज़ल की लगातार हो रही बढ़ोतरी से परिवहन और रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत बढ़ना तय है, जिसका महंगाई पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है. आम घरों पर इसका असर बढ़ी हुई यात्रा लागत और सड़क मार्ग से लाए जाने वाले सामानों की कीमतों में संभावित वृद्धि के जरिए महसूस किया जाएगा.

हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा के अनुसार, केंद्र सरकार ने कहा कि बढ़ती ईंधन की कीमतों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) में कटौती करने के बाद उसने लगभग 14,000 करोड़ रुपये के कर राजस्व को त्याग दिया है. पश्चिम एशिया में तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बाद, सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीज़ल दोनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी.

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