गुजरात : CNG गैस भरते समय कार में जोरदार धमाका, घटना CCTV में कैद
कार में विस्फोट होने से पहले ही ड्राइवर नीचे उतरा था. घटना में कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है.
Published : October 3, 2026 at 5:13 PM IST
वडोदरा (गुजरात) : गुजरात के करजन-नेशनल हाईवे-48 पर एक सीएनजी पंप पर एक कार में सीएनजी गैस भरते समय जोरदार धमाका हो गया. गैस लीक होने की वजह से विस्फोट होने की बात सामने आई है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है.
सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार सीएनजी पंप पर आती है, और कार में से कार चालक उतरता है, और कार का दरवाजा बंद करके दो चार कदम आगे बढता है कि कार में जोरदार विस्फोट हो जाता है, इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई नजर आती है, साथ ही अन्य वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ है.
CNG Car Explodes During Refuelling In Gujarat, CCTV Captures Blast— RT_India (@RT_India_news) October 3, 2026
The vehicle’s CNG tank reportedly burst at a petrol pump in Vadodara district, badly damaging the car and sending people nearby running for safety.
📹 CCTV pic.twitter.com/KlAhrRWczZ
धमाका इतना तेज था कि सीएनजी टैंक का एक टुकड़ा मौके पर ही पंप पर गिरा, जबकि टैंक का दूसरा टुकड़ा हवा में उड़कर दूर जा गिरा. घटना के समय कार के पीछे दूसरी गाड़ियां भी थीं. जोरदार धमाके की वजह से पीछे खड़ी दो और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना में कुल तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं है. घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
वहीं घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई की. धमाके के बाद मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी जांच और कार्रवाई की गई. अभी, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि पूरी घटना में सीएनजी लीकेज का सही कारण क्या था, गैस लीकेज किस हिस्से से हुई और किन हालात में सीएनजी टैंक में धमाका हुआ.
घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की और जानकारी लेने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है. कार का मालिक कौन है, सीएनजी लीकेज का सही कारण और धमाके के पीछे के हालात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.
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