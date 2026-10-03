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गुजरात : CNG गैस भरते समय कार में जोरदार धमाका, घटना CCTV में कैद

कार में विस्फोट होने से पहले ही ड्राइवर नीचे उतरा था. घटना में कुछ अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है.

Massive car explosion at a CNG pump in Gujarat captured on CCTV.
गुजरात के सीएनजी पंप पर कार में ज़बरदस्त धमाका CCTV में कैद. ((Screengrab))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 5:13 PM IST

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वडोदरा (गुजरात) : गुजरात के करजन-नेशनल हाईवे-48 पर एक सीएनजी पंप पर एक कार में सीएनजी गैस भरते समय जोरदार धमाका हो गया. गैस लीक होने की वजह से विस्फोट होने की बात सामने आई है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार सीएनजी पंप पर आती है, और कार में से कार चालक उतरता है, और कार का दरवाजा बंद करके दो चार कदम आगे बढता है कि कार में जोरदार विस्फोट हो जाता है, इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई नजर आती है, साथ ही अन्य वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ है.

धमाका इतना तेज था कि सीएनजी टैंक का एक टुकड़ा मौके पर ही पंप पर गिरा, जबकि टैंक का दूसरा टुकड़ा हवा में उड़कर दूर जा गिरा. घटना के समय कार के पीछे दूसरी गाड़ियां भी थीं. जोरदार धमाके की वजह से पीछे खड़ी दो और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना में कुल तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं है. घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

The wreckage of the car after the explosion.
धमाके के बाद कार का मलबा. (ETV Bharat)

वहीं घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई की. धमाके के बाद मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी जांच और कार्रवाई की गई. अभी, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि पूरी घटना में सीएनजी लीकेज का सही कारण क्या था, गैस लीकेज किस हिस्से से हुई और किन हालात में सीएनजी टैंक में धमाका हुआ.

Part of the gas tank that exploded
गैस टैंक का वह हिस्सा जिसमें विस्फोट हुआ. (ETV Bharat)

घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की और जानकारी लेने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है. कार का मालिक कौन है, सीएनजी लीकेज का सही कारण और धमाके के पीछे के हालात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

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