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गुजरात : CNG गैस भरते समय कार में जोरदार धमाका, घटना CCTV में कैद

गुजरात के सीएनजी पंप पर कार में ज़बरदस्त धमाका CCTV में कैद. ( (Screengrab) )

वडोदरा (गुजरात) : गुजरात के करजन-नेशनल हाईवे-48 पर एक सीएनजी पंप पर एक कार में सीएनजी गैस भरते समय जोरदार धमाका हो गया. गैस लीक होने की वजह से विस्फोट होने की बात सामने आई है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद हो गई है.

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार सीएनजी पंप पर आती है, और कार में से कार चालक उतरता है, और कार का दरवाजा बंद करके दो चार कदम आगे बढता है कि कार में जोरदार विस्फोट हो जाता है, इससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई नजर आती है, साथ ही अन्य वाहनों को भी भारी नुकसान हुआ है.

धमाका इतना तेज था कि सीएनजी टैंक का एक टुकड़ा मौके पर ही पंप पर गिरा, जबकि टैंक का दूसरा टुकड़ा हवा में उड़कर दूर जा गिरा. घटना के समय कार के पीछे दूसरी गाड़ियां भी थीं. जोरदार धमाके की वजह से पीछे खड़ी दो और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना में कुल तीन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं है. घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

धमाके के बाद कार का मलबा. (ETV Bharat)

वहीं घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई की. धमाके के बाद मौके पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जरूरी जांच और कार्रवाई की गई. अभी, यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि पूरी घटना में सीएनजी लीकेज का सही कारण क्या था, गैस लीकेज किस हिस्से से हुई और किन हालात में सीएनजी टैंक में धमाका हुआ.

गैस टैंक का वह हिस्सा जिसमें विस्फोट हुआ. (ETV Bharat)

घटना के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की और जानकारी लेने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है. कार का मालिक कौन है, सीएनजी लीकेज का सही कारण और धमाके के पीछे के हालात का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

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