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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG भी हुई महंगी, 3 दिनों में दूसरी बार बढ़े दाम, जानें नई दरें

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के झटके के बीच सीएनजी की कीमतों ने भी आम आदमी को परेशान कर दिया है.

दिल्ली में महंगी हुई सीएनजी
दिल्ली में महंगी हुई सीएनजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 17, 2026 at 10:04 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आम जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है. 15 मई को एक तरफ जहां पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, वहीं दूसरी तरफ सीएनजी (CNG) के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है. दिल्ली में महज तीन दिनों के भीतर सीएनजी की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 15 मई को 2 रुपये और आज 17 मई 2026 को 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है.

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के झटके के बीच सीएनजी की कीमतों ने भी आम आदमी को परेशान कर दिया है. इससे पहले 15 मई को सीएनजी के दामों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी, जिससे इसका नया रेट 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था. लेकिन आज 17 मई 2026 को सीएनजी की कीमतों में 1 प्रति किलोग्राम की एक और वृद्धि कर दी गई है.

दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि सीएनजी के दाम में महज तीन दिन के भीतर दो बार बढ़ोतरी की गई है. पहले 2 रुपये की वृद्धि के बाद अब 1 रुपये और बढ़ा दिया गया है. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी का दाम अब 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है.
लगातार बढ़ते इन दामों के कारण दिल्ली में ऑटो, टैक्सी व कमर्शियल वाहनों के संचालन की लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में आम जनता के सफर व माल ढुलाई के किराए पर पड़ सकता है.

दिल्ली में ईंधन के दाम:

  • पेट्रोल में वृद्धि: 3.14रुपये/लीटर (अधिकतम दर: 97.77रुपये/लीटर)
  • डीजल में वृद्धि: 3.11रुपये/लीटर (अधिकतम दर: 90.67 रुपये /लीटर)
  • CNG में ताजा वृद्धि: 1रुपये/किग्रा (3 दिन में कुल 3 रुपये की वृद्धि)
  • CNG का नया कुल रेट: 80.09 रुपये/किग्रा

पेट्रोल व डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी
मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते लंबे समय की स्थिरता के बाद ईंधन की कीमतों में बड़ा उछाल आया है. पूरे देश के साथ-साथ राजधानी में भी पेट्रोल व डीजल के दाम काफी बढ़ गए हैं. पेट्रोल की कीमतों में 3.14 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी बाद इसकी कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है. वहीं डीजल भी 3.11 प्रति लीटर महंगा हो गया है. नई कीमत 90.67 प्रति लीटर है. दिल्ली में साल 2022 के एक लंबे अंतराल के बाद ये पहला बड़ा बदलाव है.

ईंधन की नई दरें इस प्रकार हैं:

  • नियमित पेट्रोल (Regular Petrol): पहले की दर 94.77 रुपये से बढ़कर अब 97.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है.
  • प्रीमियम पेट्रोल (Premium Petrol): पहले जो दर 102–104 प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 105.14 रुपये से 107.14 रुपये प्रति लीटर के दायरे में आ गई है.
  • नियमित डीजल (Regular Diesel): पहले की दर 87.67 से बढ़कर अब 90.78 रुपये प्रति लीटर हो गई है.

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