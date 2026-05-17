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दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के बाद अब CNG भी हुई महंगी, 3 दिनों में दूसरी बार बढ़े दाम, जानें नई दरें

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आम जनता पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी है. 15 मई को एक तरफ जहां पेट्रोल व डीजल की कीमतों में 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, वहीं दूसरी तरफ सीएनजी (CNG) के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है. दिल्ली में महज तीन दिनों के भीतर सीएनजी की कीमतों में दो बार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 15 मई को 2 रुपये और आज 17 मई 2026 को 1 रुपए प्रति किलो सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है.

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के झटके के बीच सीएनजी की कीमतों ने भी आम आदमी को परेशान कर दिया है. इससे पहले 15 मई को सीएनजी के दामों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई थी, जिससे इसका नया रेट 79.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था. लेकिन आज 17 मई 2026 को सीएनजी की कीमतों में 1 प्रति किलोग्राम की एक और वृद्धि कर दी गई है.



दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि सीएनजी के दाम में महज तीन दिन के भीतर दो बार बढ़ोतरी की गई है. पहले 2 रुपये की वृद्धि के बाद अब 1 रुपये और बढ़ा दिया गया है. इस ताजा बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी का दाम अब 80.09 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है.

लगातार बढ़ते इन दामों के कारण दिल्ली में ऑटो, टैक्सी व कमर्शियल वाहनों के संचालन की लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में आम जनता के सफर व माल ढुलाई के किराए पर पड़ सकता है.



दिल्ली में ईंधन के दाम: