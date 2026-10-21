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CMRL रिश्वत मामला: SC ने विजयन और अन्य के खिलाफ जांच पर एक सप्ताह की रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना टी और उनके पति पी ए मोहम्मद रियास के खिलाफ कथित सीएमआरएल रिश्वत मामले में जांच एक हफ्ते के लिए रोक दी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने की. बेंच ने विजयन और दूसरों को केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जाकर सिंगल जज के आदेश को चुनौती देने की इजाजत दी.

सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच की इस बात से सहमत नहीं था कि पिटीशनर्स के पास अपील फाइल करने का अधिकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया जिसमें उन्हें अपील फाइल करने की इजाजत नहीं दी गई थी. उन्हें डिवीजन बेंच के सामने अपील फाइल करने में मदद करने के लिए जस्टिस बागची की अगुवाई वाली बेंच ने केरल विजिलेंस और एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा दर्ज एफआईआर में सात दिनों के लिए जांच रोक दी.

बेंच ईडी और हाईकोर्ट में रिट पिटीशनर की इस बात से सहमत नहीं थी कि एफआईआर दर्ज करने के निर्देश से पहले उन्हें अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं था. बेंच ने कहा कि उन्हें पीड़ित पक्ष माना जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का मानना ​​है कि सबूतों से उनके खिलाफ एक कॉग्निजेबल अपराध का पता चलता है. बेंच ने कहा कि एफआईआर दर्ज करना और जांच शुरू करना संवैधानिक न्यायालय के आदेश के बाद हुआ था, और उस आदेश को पारित करते समय सिंगल बेंच ने दूसरी बातों के अलावा, यह भी देखा था कि ईडी के कम्युनिकेशन में मौजूद सबूतों से एक कॉग्निजेबल अपराध का पता चलता है, जिससे राज्य के लिए एएफआईआर दर्ज करना जरूरी हो जाता है.