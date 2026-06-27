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आज नोएडा-यमुना सिटी के दौरे पर सीएम योगी, 17 हजार 800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात

माना जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर निवेश के बाद 10 हजार नए रोजगार सृजित होने की उम्मीदें हैं.

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सीएम योगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 27, 2026 at 9:31 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: CM योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को नोएडा और यमुना सिटी के दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम योगी दोनों शहरों को करीब 17,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात देने जा रहे हैं. इस महा-निवेश से क्षेत्र में करीब 10 हजार नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है.

नोएडा-यमुना सिटी को मिलेगी, 17,800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की ऐतिहासिक सौगात

सीएम योगी यमुना सिटी के सेक्टर-10 स्थित 'इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर' पहुंचेंगे. यहां वो 15,023 करोड़ रुपये के निवेश वाली बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं

  • असेंट-के सर्किट्स संयंत्र 3,250 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्लांट
  • 3,520 करोड़ रुपये के निवेश से अंबर एंटरप्राइजेज के होम एप्लायंसेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण प्लांट
  • 8,253 करोड़ रुपये की लागत से 5 गीगावाट का सोलर सेल
  • 5 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल संयंत्र के प्लांट का शिलान्यास करेंगे.

यमुना सिटी के बाद नोएडा के दौरे पर सीएम योगी

यमुना सिटी के बाद सीएम नोएडा का रुख करेंगे. यहां नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर-96 में 390 करोड़ रुपये की लागत से बने 7 मंजिला नए प्रशासनिक भवन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे. वर्ष 2015 से बन रहे इस आलीशान भवन का निर्माण अब जाकर पूरा हुआ है. इसके अलावा सीएम योगी यहां 2,478 करोड़ रुपये की 69 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. जिसमें अगाहपुर से NSEZ तक बना 608 करोड़ रुपये की लागत वाला 4.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड शामिल है, जो नवंबर 2025 से ट्रायल पर था. इसके साथ ही 27 करोड़ की दो सीवर लाइनें और यमुना तट पर 18.40 करोड़ की रेनीवेल-4 परियोजना भी जनता को समर्पित की जाएगी.

सीएम योगी के दौरे से पूर्व तैयारियां (ETV BHARAT)

किसानों को बांटे जाएंगे प्लॉट आवंटन पत्र

सीएम 65 नई परियोजनाओं की नींव रखेंगे, जिनमें बॉटेनिकल गार्डन बस स्टैंड का नवीनीकरण, सेक्टर-123 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तीन सेक्टरों में पार्किंग, डिजिटल लाइब्रेरी, डियर पार्क और लेक व्यू पार्क जैसी आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं. प्रशासनिक भवन के और ओडीओपी प्रदर्शनी के उद्घाटन के तुरंत बाद सीएम नए प्रशासनिक भवन की सातवीं मंजिल पर अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे. इसके अलावा, कार्यक्रम में स्थानीय किसानों और उद्यमियों को प्लॉट आवंटन पत्र बांटे जाएंगे.

17 हजार 800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात
17 हजार 800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात (ETV BHARAT)

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कड़ी सुरक्षा

सीएम के इस हाई-प्रोफाइल दौरे को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है, पूरे क्षेत्र में 1,500 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है. सुरक्षा की कमान 2 DCP, 4 ADCP, 13 ACP और 8 इंस्पेक्टर्स के हाथों में है. इसके साथ ही आसपास के जिलों से अतिरिक्त बल और PAC की 5 कंपनियों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है.

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