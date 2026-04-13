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क्यों सुलग उठा नोएडा के फैक्ट्री श्रमिकों का आंदोलन ? सीएम योगी सख़्त, समस्याओं के हल के लिए बनाई कमेटी

श्रम विभाग की ओर से गठित की गई है कमेटी, मजदूरों की मांग और परिस्थितियों का आंकलन कर लेगी निर्णय.

नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन.
नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 5:50 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 6:09 PM IST

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लखनऊ: नोएडा में सोमवार सुबह से श्रमिकों के हिंसक आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और उन्होंने इस पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में श्रम विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो मजदूरों की मांग और इस संबंध में पूरी परिस्थितियों का आंकलन करके निर्णय करेगी.

नोएडा में चार दिनों से प्रदर्शन चल रहा है. नोएडा के अलग-अलग स्थानों पर श्रमिक प्रदर्शन कर रहे थे. श्रमिकों की मुख्य मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की है. इसके अतिरिक्त ओवर टाइम की दशा में अतिरिक्त वेतन देने की भी मांग की जा रही है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की निजी कंपनियों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. इन श्रमिकों की मांग है कि जिस तरह से हरियाणा में न्यूनतम वेतन मिलता है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी दिया जाए. शुरुआत में श्रमिक अधिकारियों से बातचीत करने के लिए राजी थे, मगर पुलिस ने बातचीत नहीं कराई. जिसकी वजह से आंदोलन और भड़क उठा. इसके बाद में पुलिस की संख्या बढ़ाए जाने से श्रमिक और नाराज हो गए.

उनका आरोप था कि उनको बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है. कर्मचारियों का दावा कि हरियाणा में 35% न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों की मांग है कि उनको ओवरटाइम में दोगुनी दर से से भुगतान किया जाए. इसके अलावा भुगतान बोनस सीधे उनके खातों में पहुंचे. कंपनियां कर्मचारियों को सैलरी स्लिप दें और समय पर वेतन का भुगतान किया जाए. साप्ताहिक अवकाश नियमित तौर पर दिया जाए और कार्य स्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए.

इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम विभाग की कमेटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा निर्देश दिया है कि श्रमिकों के साथ संवेदनशीलता बरती जाए और उपरोक्त करने वाले बाहरी तत्वों पर नजर रखी जाए. यह पत्र उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3 का है.

समिति के सदस्य

  • औद्योगिक विकास आयुक्त, उप्र शासन - अध्यक्ष
  • अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उप्र शासन- सदस्य
  • प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य
  • श्रम आयुक्त, उप्र, कानपुर- सदस्य सचिव
  • श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि- 05 सदस्य
  • उद्यमी संघ के प्रतिनिधि- 03 सदस्य

इस समिति का उद्देश्य औद्योगिक असामंजस्य को दूर करना और परिशान्ति कायम करना है तथा यह समिति शीर्ष प्राथमिकता पर प्रकरण के संबंध में आख्या प्रस्तुत करेगी.

बता दें कि इस हिंसक आंदोलन में नोएडा के फेज 2 में गाड़ियों और प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की गई और पत्थर फेंके गए. हालात को कंट्रोल करने के लिए यहां भारी पुलिस तैनात की गई है. तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. सड़कों पर हजारों की तादाद में कर्मचारी नजर आ रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें मिलने वाला वेतन 10,000 से 11,000 के बीच है, जिसमें गुजारा करना नामुमकिन है. मांग है कि इन-हैंड सैलरी कम से कम 20,000 की जाए. मजदूरों ने आरोप लगाया कि 16-16 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें उचित लाभ नहीं मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: नोएडा फेज-2 में कर्मचारियों के प्रदर्शन में बिगड़े हालात, पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात

Last Updated : April 13, 2026 at 6:09 PM IST

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नोएडा आंदोलन पर कमेटी बनी
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