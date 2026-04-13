ETV Bharat / bharat

क्यों सुलग उठा नोएडा के फैक्ट्री श्रमिकों का आंदोलन ? सीएम योगी सख़्त, समस्याओं के हल के लिए बनाई कमेटी

लखनऊ: नोएडा में सोमवार सुबह से श्रमिकों के हिंसक आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं और उन्होंने इस पर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में श्रम विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है, जो मजदूरों की मांग और इस संबंध में पूरी परिस्थितियों का आंकलन करके निर्णय करेगी.

नोएडा में चार दिनों से प्रदर्शन चल रहा है. नोएडा के अलग-अलग स्थानों पर श्रमिक प्रदर्शन कर रहे थे. श्रमिकों की मुख्य मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की है. इसके अतिरिक्त ओवर टाइम की दशा में अतिरिक्त वेतन देने की भी मांग की जा रही है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा की निजी कंपनियों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. इन श्रमिकों की मांग है कि जिस तरह से हरियाणा में न्यूनतम वेतन मिलता है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी दिया जाए. शुरुआत में श्रमिक अधिकारियों से बातचीत करने के लिए राजी थे, मगर पुलिस ने बातचीत नहीं कराई. जिसकी वजह से आंदोलन और भड़क उठा. इसके बाद में पुलिस की संख्या बढ़ाए जाने से श्रमिक और नाराज हो गए.

उनका आरोप था कि उनको बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया जा रहा है. कर्मचारियों का दावा कि हरियाणा में 35% न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है. कर्मचारियों की मांग है कि उनको ओवरटाइम में दोगुनी दर से से भुगतान किया जाए. इसके अलावा भुगतान बोनस सीधे उनके खातों में पहुंचे. कंपनियां कर्मचारियों को सैलरी स्लिप दें और समय पर वेतन का भुगतान किया जाए. साप्ताहिक अवकाश नियमित तौर पर दिया जाए और कार्य स्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए.



इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर श्रम विभाग की कमेटी का गठन किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधा निर्देश दिया है कि श्रमिकों के साथ संवेदनशीलता बरती जाए और उपरोक्त करने वाले बाहरी तत्वों पर नजर रखी जाए. यह पत्र उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग-3 का है.