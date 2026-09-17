ETV Bharat / bharat

सीएम योगी बोले, भगवान विश्वकर्मा राष्ट्र शिल्पी तो पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार

'भगवान विश्वकर्मा राष्ट्र शिल्पी तो पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार.' ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ओर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो दूसरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन है. उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी थे तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. योगी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर चलाई जा रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग अलग-अलग करीगारी और हस्तशिल्प के जरिए रोजगार कर जीवन यापन कर रहे हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना के तहत राजमिस्त्री, बढ़ई, हलवाई और स्वर्ण कारीगर समेत अलग-अलग क्षेत्र के कारीगरों को टूल किट वितरण के साथ, प्रशिक्षण और लोन भी प्राप्त कराया गया है, जिससे वह रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके हैं. मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अभिजात मिश्रा भी मौजूद रहे. तो इस दौरान महापौर समेत कई जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही.