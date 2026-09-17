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सीएम योगी बोले, भगवान विश्वकर्मा राष्ट्र शिल्पी तो पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी थे, तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

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'भगवान विश्वकर्मा राष्ट्र शिल्पी तो पीएम मोदी आधुनिक भारत के शिल्पकार.' (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 1:41 PM IST

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गोरखपुर: विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि एक ओर भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो दूसरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिन है.

उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी थे तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. योगी ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के नाम पर चलाई जा रही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत प्रदेश में अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग अलग-अलग करीगारी और हस्तशिल्प के जरिए रोजगार कर जीवन यापन कर रहे हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की योजना के तहत राजमिस्त्री, बढ़ई, हलवाई और स्वर्ण कारीगर समेत अलग-अलग क्षेत्र के कारीगरों को टूल किट वितरण के साथ, प्रशिक्षण और लोन भी प्राप्त कराया गया है, जिससे वह रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके हैं.

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अभिजात मिश्रा भी मौजूद रहे. तो इस दौरान महापौर समेत कई जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रही.

PM Modi architect of modern India
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

विश्वकर्मा मंदिर में मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद पुस्तक का भी विमोचन किया. ईश्वर दौरान मंदिर परिसर को रंग बिरंगी लाइट, फूलों और धार्मिक झांकियां से सजाया भी गया था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में बिना भेदभाव के हर कारीगर और हस्तशिल्प अपने हुनर को आगे बढ़ा रहा है. कारीगर जो भी हो, किसी न किसी हुनर से जुड़ा है, आज भगवान विश्वकर्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हुए उनका पूजन कर रहा है. उन्हें भी सौभाग्य मिला है कि वह गोरखपुर पहुंच कर विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चन किए. भारत की परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि के शिल्पी के रूप में पूजा जाता है.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा प्रदेश में जब 2017 में उनकी सरकार बनी तो इस दिशा में कार्य शुरू किया गया कि कारीगरों को कैसे प्रशिक्षित और रोजगार से जोड़ा जाए. जिसके क्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से कारीगरों को टूलकिट और ट्रेनिंग के साथ लोन भी उपलब्ध कराया गया.

इस दौरान योगी ने कहा कि आधुनिक भारत में भगवान विश्वकर्मा की परंपरा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक तकनीक से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं. जिससे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के हुनर को नए अवसरों से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंदिर परिसर के अंदर भजन- कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

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