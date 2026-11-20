आखिरी मुलाकात की यादें! मई में मां से अंतिम बार मिले थे सीएम योगी, पंचूर गांव में बिताए थे भावुक पल
CM Yogi Mother Passes Away: मई 2026 में सीएम योगी ने अपने पैतृक गांव पंचूर ने आखिरी बार मां सावित्री देवी से मुलाकात की थी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 20, 2026 at 1:24 PM IST
देहरादून: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज निधन हो गया है. सावित्री देवी 91 साल की थीं. सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं. योगी आदित्यनाथ की इसी साल 8 मई 2026 में अपनी मां के आखिरी बार मुलाकात हुई थी. मई 2026 ने सीएम योगी उत्तराखंड आए थे, तभी वो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी अपने घर पर ही रुके थे और तभी उन्होंने मां से आखिरी बार मुलाकात की.
8 मई 2026 को जब योगी आदित्यनाथ अपने घर से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे, वो पल भावुक करने वाला था. क्योंकि घर का पूरा माहौल भावुक हो गया था. तभी सीएम योगी ने आखिरी बार अपनी बुजुर्ग मां का आशीर्वाद लिया था. इस दौरान सीएम योगी ने घर में मौजूद ग्रामीणों और समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवानद भी किया था. इस दौरान एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने महाविद्यालय परिसर में स्थापित अपने स्वर्गीय पिता आनंद सिंह बिष्ट की प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण किया था.
सीएम बनने के बाद लिया था मां का आशीर्वाद: साल 2017 में योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया था. योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट का साल 2020 में कोरोना काल में निधन हो गया था. हालांकि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे. तब सीएम योगी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, वो यूपी की जनता की प्रति अपने कर्तव्य और कोरोना प्रबंधन की जिम्मेदारियों के कारण वे पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके.
सीएम धामी ने जताया शोक: योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है. सीएम धामी ने शोक संदेश जारी करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि,
उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की पूज्य माताजी श्रीमती सावित्री देवी जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है. मां का स्नेह, आशीर्वाद और ममता जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है, उनका जाना परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है. बाबा केदार से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा माननीय योगी जी सहित समस्त शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
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