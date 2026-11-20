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आखिरी मुलाकात की यादें! मई में मां से अंतिम बार मिले थे सीएम योगी, पंचूर गांव में बिताए थे भावुक पल

फाइल फोटो ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज निधन हो गया है. सावित्री देवी 91 साल की थीं. सावित्री देवी लंबे समय से बीमार चल रही थीं. योगी आदित्यनाथ की इसी साल 8 मई 2026 में अपनी मां के आखिरी बार मुलाकात हुई थी. मई 2026 ने सीएम योगी उत्तराखंड आए थे, तभी वो पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे. इस दौरान सीएम योगी अपने घर पर ही रुके थे और तभी उन्होंने मां से आखिरी बार मुलाकात की.

8 मई 2026 को जब योगी आदित्यनाथ अपने घर से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो रहे थे, वो पल भावुक करने वाला था. क्योंकि घर का पूरा माहौल भावुक हो गया था. तभी सीएम योगी ने आखिरी बार अपनी बुजुर्ग मां का आशीर्वाद लिया था. इस दौरान सीएम योगी ने घर में मौजूद ग्रामीणों और समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवानद भी किया था. इस दौरान एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने महाविद्यालय परिसर में स्थापित अपने स्वर्गीय पिता आनंद सिंह बिष्ट की प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण किया था.