झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की शादी; बरेली पहुंचे सीएम योगी ने नव दंपति को दिया आशीर्वाद

झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे की शादी में पहुंचे सीएम योगी. ( Photo Credit: CM Media Cell )

बरेली: सीएम योगी गुरुवार को बरेली में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे. झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के बेटे अपूर्व गंगवार के विवाह समारोह में पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया. इस दौरान वहां जय श्रीराम के नारे भी गूंजते रहे. मुख्यमंत्री ने आईवीआरआई परिसर में आयोजित विवाह समारोह में दूल्हा-दुल्हन को स्टेज पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया. सीएम योगी ने नवदंपति को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और उपहार के पैकेट भी दिए. साथ ही उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की. 'जय श्रीराम' का लगा जयकारा: सीएम योगी के पहुंचने पर शादी समारोह में मौजूद मेहमानों ने जोश के साथ 'जय श्री राम' के जयकारे लगाए. इस दौरान बैकग्राउंड में लोकप्रिय भजन 'राम आएंगे...' बज रहा था, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और खुशनुमा हो गया. बरेली में दिया नव दंपति को आशीर्वाद. (Video Credit: ETV Bharat) शादी से पहले महत्वपूर्ण बैठक: विवाह समारोह में शामिल होने से पहले सीएम योगी ने बरेली सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया.