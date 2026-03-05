ETV Bharat / bharat

KDSG अस्पताल शुरू: ग्रेटर नोएडा में अब मिलेगी कम कीमत पर सुपर स्पेशलिस्ट स्वास्थ्य सुविधा, CM योगी ने किया लोकार्पण

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 200 करोड़ रुपए से बने सुपर स्पेशलिस्ट KDSG अस्पताल का उद्घाटन किया. ये सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल 300 बेड से तैयार किया गया है. KDSG सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल कपिल देव और सुनील गुप्ता की पार्टनरशिप में तैयार किया गया है. यह अस्पताल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ईकोटेक-3 के सेक्टर-10 में बनाया गया है. इस अस्पताल में कार्डियोलॉजी, ऑंकोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

सीएम योगी पहुंचे ग्रेटर नोएडा, 200 करोड़ के बने सुपर स्पेशलिस्ट KDSG अस्पताल का किया उद्घाटन

इस अस्पताल में बेस्ट सर्जरी से लेकर हाईटेक मशीन लगाई गई है. इस अस्पताल में कैंसर जैसी बीमारी के लिए अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई गई हैं. KDSG अस्पताल में मरीजों को कम दामों में अत्याधुनिक सुविधा मिल सकेगी. अस्पताल में एडवांस MRI और ULTRASOUND की मशीनें भी लगाई गई हैं. यहां पर जो पैरामेडिकल स्टाफ है वह भी पूरी तरीके से सुविधाओं से लैस है.

ग्रेटर नोएडा में KDSG अस्पताल का उद्घाटन (ETV BHARAT)

इस अस्पताल का संचालन डॉ. अजीनकिया डीवाई पाटील द्वारा किया जाएगा. सीएम योगी ने कहा भारत के गौरव के रूप में जिन्होंने पहली बार विश्व कप जीता था कपिल देव जी और उनकी पूरी टीम को सेवा के इस क्षेत्र के प्रवेश करने पर अभिवन्दन करता हूं. यूपी सरकार की तरफ से गौतमबुद्ध नगर वासियों के तरफ से धन्यवाद देता हूं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से न सिर्फ नोएडा बल्कि सभी एनसीआर के जनपदों के नागरिकों को हॉस्पिटल से फायदा होगा. सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए लेकिन जबतक निजी क्षेत्र की सहभागिता नहीं होगी तब तक सभी को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना आसान नहीं होगा.

सीएम योगी ने ये भी कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक यूनिवर्सल कार्ड लोगों को मिला है (गोल्डन आयुष्मान कार्ड) आयुष्मान कार्ड से 60 लाख लोगों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है. 5 लाख रुपए की सुविधा कोई भी व्यक्ति जो पात्र है किसी भी गार्मेंट हॉस्पिटल और इन्पैनल हॉस्पिटल में जाकर लाभ ले सकता है.