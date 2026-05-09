मुख्यमंत्री योगी ने सीएम शुभेंदु को पहनाया भगवा पटका, तय हुई बंगाल की सियासत की केसरिया धारा
बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भगवा पटका पहनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 6:03 PM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को बंगाल में थे. यहां बंगाल के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने भाग लिया. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक खास बात रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भगवा पटका पहनाया.
योगी आदित्यनाथ ने इस लटके को पहनकर एक बात स्पष्ट कर दी कि निश्चित तौर पर अब बंगाल की सियासत भारतीय जनता पार्टी के शासन में केसरिया धारा में बहेगी. जिस तरह से योगी ने उत्तर प्रदेश में भगवा राजनीति की है बंगाल में भी इस परंपरा को बीजेपी आगे बढ़ाएगी.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री @SuvenduWB जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 9, 2026
पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन एवं आपके ऊर्जावान नेतृत्व में 'सोनार बांग्ला' का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक,… pic.twitter.com/isEOasaVON
बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी. जनता कई जगह बुलडोजर लेकर भी आई थी.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा में बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने योगी के पैर छुए थे. जितनी सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा की उनमें से 85% पर बीजेपी को जीत हासिल हुई. उसके बाद में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री का यह जेस्चर और अधिक प्रभावित कर गया.
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश मिश्र ने बताया कि निश्चित द्वार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है वह स्पष्ट है. मंच पर अपने हाथ से केसरिया पटका शुभेंदु अधिकारी को पहनाने से यह बात स्पष्ट हो गई कि भगवा राजनीति का नया केंद्र अब बंगाल बनेगा. यहां हिंदुत्व के नए प्रयोग होंगे जो कि उत्तर प्रदेश में सफल हो चुके हैं.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी लहर बंगाल में फैला दी है. बंगाल के मुख्यमंत्री को स्पष्ट संकेत है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अंदाज में आगे चलकर उन्हें पश्चिम बंगाल को तरक्की की राह पर ले जाना है.
बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान आज के बंगाल सीएम सुवेंदु अधिकारी ने यूपी सीएम योगी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांगा था. अब आज सुवेंदु के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी ने सुवेंदु अधिकारी को फटका पहना कर बंगाल में विकास की धारा बहा दी है.