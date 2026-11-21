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नम आंखों से सीएम योगी ने दिया मां सावित्री देवी की अर्थी को कंधा, पंचूर से हरिद्वार के लिए निकली अंतिम यात्रा

हरिद्वार में होगा योगी आदित्यनाथ की मां का अंतिम संस्कार ( Photo-ETV Bharat )

पौड़ी गढ़वाल/हरिद्वार: उत्तराखंड के पैतृक गांव पंचूर में मां सावित्री देवी को अंतिम श्रद्धांजलि देते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखें नम हो गईं. इस पल को देखकर वहां मौजूद परिजनों और ग्रामीणों की भी आंखें छलक उठीं, जिससे पूरे पंचूर गांव में शोक की लहर दौड़ गई और माहौल बेहद गमगीन हो गया. जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपनी मां सावित्री देवी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया. वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी के निधन पर देशभर के तमाम राजनीतिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है.