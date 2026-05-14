अमित शाह व नितिन नबीन से मिले योगी आदित्यनाथ, यूपी मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे पर की चर्चा
यूपी सीएम आदित्यनाथ ने राज्य कैबिनेट में पांच मंत्रियो के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह व पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...
Published : May 14, 2026 at 8:01 PM IST
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार यह बैठक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के हाल में हुए फेरबदल के बाद हुई है, जिसमें 5 मंत्रियों के विभाग में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी, हाईकमान से अंतिम स्वीकृति लेने आए थे.
माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बैठक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के नए स्वरूप, खासकर 5 मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर विस्तृत जानकारी दी.
सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यानाथ हाईकमान की सहमति और सुझावों के साथ ही इन बदलावों को अंतिम रूप देने की रणनीति पर चर्चा करना था. उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे.
Delhi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath arrives at Uttar Pradesh Sadan in Chanakyapuri pic.twitter.com/FFp5SOeD2J— IANS (@ians_india) May 14, 2026
यूपी सीएम ने पहले अमितशाह और बाद में भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात में फेरबदल के बाद विभागों के बंटवारे के अलावा कानून-व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और आगामी चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा हुई.
माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 14, 2026
अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। pic.twitter.com/gLuPhn8y8I
.@BJP4India के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) May 14, 2026
अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। pic.twitter.com/cAMfJEYi0Y
पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ भी बैठक में विभागों के बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक मुद्दों, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को मजबूत करने और कैबिनेट पुनर्गठन के प्रभाव पर भी चर्चा की. एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “योगी जी ने 5 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल को लेकर दिल्ली आकर हाईकमान से मंजूरी ली है.
उत्तर प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, जिसमें 5 मंत्रियों के विभाग बदले गए थे. इनमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल हैं. अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पार्टी 4 राज्यों के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर रही है. सूत्रों का कहना है कि वह आज ही लखनऊ वापस लौट सकते हैं. लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं.
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