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अमित शाह व नितिन नबीन से मिले योगी आदित्यनाथ, यूपी मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे पर की चर्चा

यूपी सीएम आदित्यनाथ ने राज्य कैबिनेट में पांच मंत्रियो के बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह व पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

UP CM Adityanath met Union Home Minister Amit Shah and BJP President Nitin NaBin.
यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. (@myogiadityanath)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 8:01 PM IST

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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की. सूत्रों के अनुसार यह बैठक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के हाल में हुए फेरबदल के बाद हुई है, जिसमें 5 मंत्रियों के विभाग में बदलाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी, हाईकमान से अंतिम स्वीकृति लेने आए थे.

माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बैठक में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के नए स्वरूप, खासकर 5 मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर विस्तृत जानकारी दी.

अमित शाह व नितिन नबीन से मिले योगी आदित्यनाथ (ETV Bharat)

सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यानाथ हाईकमान की सहमति और सुझावों के साथ ही इन बदलावों को अंतिम रूप देने की रणनीति पर चर्चा करना था. उतर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे.

यूपी सीएम ने पहले अमितशाह और बाद में भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की. पार्टी सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात में फेरबदल के बाद विभागों के बंटवारे के अलावा कानून-व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और आगामी चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा हुई.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ भी बैठक में विभागों के बंटवारे के अलावा मुख्यमंत्री ने संगठनात्मक मुद्दों, पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई को मजबूत करने और कैबिनेट पुनर्गठन के प्रभाव पर भी चर्चा की. एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “योगी जी ने 5 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल को लेकर दिल्ली आकर हाईकमान से मंजूरी ली है.

एक रिपोर्ट (ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में हाल ही में कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, जिसमें 5 मंत्रियों के विभाग बदले गए थे. इनमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल हैं. अटकलों के बीच योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पार्टी 4 राज्यों के चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारियों पर फोकस कर रही है. सूत्रों का कहना है कि वह आज ही लखनऊ वापस लौट सकते हैं. लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं.

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