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गाजियाबाद को मिली 868 करोड़ की 90 परियोजनाओं की सौगात, CM योगी ने कहा दिल्ली का ग्रोथ इंजन..

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गाजियाबाद के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने 869 करोड़ रुपए की 90 परियोजनाओं का न्यास और लोकार्पण किया. साथ ही विधायक अजीत पाल त्यागी के पिता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण भी किया. इस दौरान उन्होंने गाजियाबाद को दिल्ली का ग्रोथ इंजन बताया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक दशक पहले गाजियाबाद की स्थिति बहुत खराब थी. लोग गाजियाबाद का नाम लेने से भी भयभीत होते थे. यहां आने का साहस नहीं करते थे. गंदगी गाजियाबाद की पहचान बन चुकी थी. गाजियाबाद की गुंडागर्दी पर फिल्में बनती थी. लोगों के मन में धारणा थी कि गाजियाबाद कोई गंदा शहर है. अराजकता चरम पर पहुंच चुकी थी और 10 साल पहले यहां गैंगवॉर हुआ करते थे. आज सुशासन के मॉडल के तहत गाजियाबाद नई पहचान बना रहा है.

सीएम योगी ने कहा, गाजियाबाद अब दिल्ली की ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है. यह तब संभव हो पाया है जब यहां की जनता ने अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा भेजा है. अब गाजियाबाद के नाम पर फिल्म नहीं बनती है, बल्कि अब गाजियाबाद के नाम पर नए-नए निवेश आते हैं. आज हरनांदीपुरम के रूप में एक नया आवासीय प्रोजेक्ट विकसित हो रहा है.