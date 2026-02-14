ETV Bharat / bharat

केरल सरकार ने हाई-स्पीड RRTS प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, CM विजयन ने केंद्र से मांगी मदद

केरल सरकार ने दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर की परिचालन दक्षता और पूरी स्टडी के बाद इस मॉडल पर आगे बढ़ने का फैसला किया.

CM Vijayan Seeks Centre Support for high-speed RRTS Project in Kerala
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर (File/ ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 2:04 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इससे राज्य के परिवहन माहौल को बदलने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार से मदद मांगते हुए एक पत्र के जरिये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस फैसले के बारे में औपचारिक रूप से बताया है.

यह पहल सितंबर 2025 में कोच्चि में हुए अर्बन कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद की गई है. मुख्यमंत्री विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक के हिस्से में तेजी से शहरीकरण ने मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक दबाव डाला है. गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से लगातार ट्रैफिक जाम और बढ़ते हादसे के कारण, पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य के लिए एक हाई-स्पीड, हाई-कैपेसिटी वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी हो गया है.

पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित RRTS को एक इको-फ्रेंडली प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करना है. राज्य सरकार ने दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर की परिचालन दक्षता और केरल की खास जगह के लिए इसके सही होने की पूरी स्टडी के बाद इस मॉडल पर आगे बढ़ने का फैसला किया. इस प्रोजेक्ट को एक बड़े इंटीग्रेटेड नेटवर्क के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है जो मौजूदा कोच्चि मेट्रो और तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में आने वाले मेट्रो सिस्टम को जोड़ेगा. इसके अलावा, इसका मकसद राज्य के चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट—तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कन्नूर और कोझिकोड—को आसानी से जोड़ना है, जिससे एक जिले से दूसरे जिले में आसानी से यात्रा हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ी उछाल आए.

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा पत्र
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लिखा पत्र (ETV Bharat)

अपने पत्र में, मुख्यमंत्री विजयन ने केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को मिले जबरदस्त पब्लिक रिस्पॉन्स और अधिक ऑक्यूपेंसी रेट को इस इलाके में हाई-स्पीड रेल सिस्टम की बहुत अधिक संभावना का साफ संकेत बताया. प्रोजेक्ट की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NCRTC) की विशेषज्ञता मांगी है.

मुख्यमंत्री विजयन ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे संबंधित एजेंसियों को शुरुआती बातचीत और व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करने का निर्देश दें, और भरोसा दिलाया है कि राज्य परिवहन विभाग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने में हरसंभव सहयोग देगा.

खास बात यह है कि RRTS के लिए यह पहल केंद्र द्वारा राज्य में हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की देखरेख के लिए ई. श्रीधरन को नियुक्त करने के तुरंत बाद की गई है, जो राज्य सरकार द्वारा आधुनिक रेल कनेक्टिविटी को तेज करने के लिए एक प्रतिस्पर्धी लेकिन पक्के इरादे वाली कोशिश का संकेत है.

संपादक की पसंद

