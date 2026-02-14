ETV Bharat / bharat

केरल सरकार ने हाई-स्पीड RRTS प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, CM विजयन ने केंद्र से मांगी मदद

तिरुवनंतपुरम: केरल कैबिनेट ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इससे राज्य के परिवहन माहौल को बदलने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केंद्र सरकार से मदद मांगते हुए एक पत्र के जरिये केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर को इस फैसले के बारे में औपचारिक रूप से बताया है.

यह पहल सितंबर 2025 में कोच्चि में हुए अर्बन कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद की गई है. मुख्यमंत्री विजयन ने इस बात पर जोर दिया कि तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक के हिस्से में तेजी से शहरीकरण ने मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे पर बहुत अधिक दबाव डाला है. गाड़ियों की बढ़ती संख्या की वजह से लगातार ट्रैफिक जाम और बढ़ते हादसे के कारण, पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य के लिए एक हाई-स्पीड, हाई-कैपेसिटी वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी हो गया है.

पत्र में कहा गया है कि प्रस्तावित RRTS को एक इको-फ्रेंडली प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करना है. राज्य सरकार ने दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर की परिचालन दक्षता और केरल की खास जगह के लिए इसके सही होने की पूरी स्टडी के बाद इस मॉडल पर आगे बढ़ने का फैसला किया. इस प्रोजेक्ट को एक बड़े इंटीग्रेटेड नेटवर्क के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है जो मौजूदा कोच्चि मेट्रो और तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में आने वाले मेट्रो सिस्टम को जोड़ेगा. इसके अलावा, इसका मकसद राज्य के चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट—तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कन्नूर और कोझिकोड—को आसानी से जोड़ना है, जिससे एक जिले से दूसरे जिले में आसानी से यात्रा हो सके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बड़ी उछाल आए.