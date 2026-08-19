ETV Bharat / bharat

इस राज्य में स्वास्थ्य बीमा की राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई

विधानसभा में मुख्यमंत्री ने की घोषणा. हेल्थ स्कीम को लेकर सीएम ने किए कई फैसले.

Representational Photo
सांकेतिक तस्वीर (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2026 at 12:38 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 1:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने मुख्यमंत्री कॉंप्रिहेंसिव फ्री मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी. सीएम ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी.

अनुदान की मांग पर तमिलनाडु विधानसभा में बहस के दौरान, मुख्यमंत्री विजय ने नियम 110 के तहत कई घोषणाएं कीं. इनमें से एक घोषणा यह भी थी कि मुख्यमंत्री व्यापक निःशुल्क चिकित्सा बीमा की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी जाएगी.

मुख्यमंत्री विजय ने कहा, “मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा उपचार के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाएगी. चेन्नई के पेरम्बूर में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला विश्व स्तरीय बहुउद्देशीय उच्च-विशेषज्ञ अस्पताल बनाया जाएगा. तमिलनाडु में 7 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे. इन 7 नए नर्सिंग कॉलेजों में 620 जूनियर नर्सों को नियुक्त किया जाएगा. चेन्नई, तिरुनेलवेली, थूथुकुडी, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर, धर्मपुरी और कन्याकुमारी जिलों में मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 351 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अतिरिक्त छात्र प्रवेश सृजित किए जाएंगे."

सीएम ने कहा, "तमिलनाडु में कैंसर के बढ़ते मामलों को रोकने और गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करने के लिए, 'प्रधानमंत्री कैंसर देखभाल मिशन' को 1 करोड़ रुपये की लागत से बढ़ाया जाएगा. चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल अस्पताल में 471 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से एक एकीकृत कैंसर उपचार इकाई स्थापित की जाएगी. इसके अलावा, मदुरै के राजाजी अस्पताल में 84 करोड़ रुपये की लागत से एक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र शुरू किया जाएगा.

सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को रेडियो-इरेडिएशन थेरेपी, लीनियर एक्सीलरेटर (LINAC), विकिरण चिकित्सा, आधुनिक उपकरण और इम्यूनोथेरेपी के लिए 106 करोड़ 17 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे. धर्मपुरी, विलुपुरम, तिरुवनमलाई, पेरंबालूर और अरियालूर जिलों में 1.22 लाख महिलाओं का एचपीवी डीएनए परीक्षण 8.70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा." मुख्यमंत्री कहा, “डॉक्टरों के प्रशिक्षण और मरीजों के पोषण संबंधी सहायता के लिए 2 करोड़ 77 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.”

विधायकों के लिए वाहन सुविधाओं की घोषणा
12 अगस्त को तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, कट्टुमानारकोइल से विदुथलाई चिरुथिगल पार्टी (VCK) की विधायक ज्योतिमणि ने कहा कि मैं विधानसभा सत्र के लिए 280 किलोमीटर दूर से चेन्नई सचिवालय आती हूं. मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है. मैं किराए की गाड़ी से आती हूं. इसके अलावा, मेरे कट्टुमानारकोइल विधानसभा क्षेत्र का दायरा 40 किलोमीटर है. इस हिसाब से, मेरे पास लोगों से मिलने और विधानसभा क्षेत्र में काम करने के लिए गाड़ी की सुविधा नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि मेरे पास असिस्टेंट रखने और उसे सैलरी देने की सुविधा नहीं है. यहां कई विधायक इसी स्थिति में हैं. इसलिए, विधायकों की मदद के लिए तमिलनाडु सरकार को उन्हें गाड़ी की सुविधा और असिस्टेंट रखने का इंतजाम करना चाहिए. इस स्थिति में, VCK विधायक ज्योतिमणि के अनुरोध को पूरा करने के लिए, मुख्यमंत्री विजय ने आज विधानसभा बैठक के दौरान घोषणा की कि सभी विधायकों को गाड़ी की सुविधा दी जाएगी.

इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम विजय ने कहा कि विधानसभा सदस्य लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. इस विधानसभा में पहली बार चुने गए विधायकों (फर्स्ट-जेनरेशन MLAs) की संख्या बढ़ी है. तमिलनाडु सरकार सभी विधायकों को गाड़ियां देगी ताकि बिना आर्थिक संसाधनों के विधायक के तौर पर काम कर रहे फर्स्ट-जेनरेशन विधायक बिना किसी रुकावट के जनसेवा जारी रख सकें और अपने विधानसभा क्षेत्र का काम प्रभावी ढंग से कर सकें.

इन गाड़ियों के रखरखाव के लिए एक ड्राइवर नियुक्त किया जाएगा और गाड़ी के ईंधन और रखरखाव के लिए हर महीने 75 हजार रुपये दिए जाएंगे. साथ ही, सभी विधायक अपने लिए एक असिस्टेंट नियुक्त कर सकते हैं. असिस्टेंट नियुक्त करने के लिए सरकार की ओर से हर महीने 25 हजार रुपये दिए जाएंगे.

ये भी पढ़ें : दक्षिण भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की मुलाकात

Last Updated : August 19, 2026 at 1:36 PM IST

TAGGED:

MEDICAL INSURANCE INCREASE
स्वास्थ्य बीमा 25 लाख
HEALTH INSURANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.