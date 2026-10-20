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'मौत पर डांडिया खेलने वाले और हममें बड़ा अंतर है...' ममता बनर्जी पर सीएम शुभेंदु का तीखा प्रहार

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार, 20 अक्टूबर, 2026 को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के चकदाहा में कोलकाता में दुर्गा पूजा भगदड़ में मारे गए एक व्यक्ति के घर गए. ( PTI )

आरामबाग (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी कार्यशैली की तुलना किसी भी कीमत पर पूर्ववर्ती सरकार से न की जाए. कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे की शिकार पियाली प्रमाणिक के परिजनों से मुलाकात करने आरामबाग पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के अतीत के रवैये पर कटाक्ष किया.

सीएम शुभेंदु ने कहा, "ममता बनर्जी ने एक बार लोगों की मौत के बाद 'डांडिया' कार्यक्रम में भाग लिया था, और दार्जिलिंग में अचानक आई बाढ़ के बाद एक कार्निवल आयोजित किया था. उनमें और मुझमें बहुत बड़ा अंतर है."