'मौत पर डांडिया खेलने वाले और हममें बड़ा अंतर है...' ममता बनर्जी पर सीएम शुभेंदु का तीखा प्रहार
दुर्गा पूजा पंडाल हादसे की शिकार पियाली प्रमाणिक के परिजनों से मिलने आरामबाग पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के अतीत के रवैये पर कटाक्ष किया.
Published : October 20, 2026 at 5:04 PM IST
आरामबाग (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि उनकी कार्यशैली की तुलना किसी भी कीमत पर पूर्ववर्ती सरकार से न की जाए. कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल हादसे की शिकार पियाली प्रमाणिक के परिजनों से मुलाकात करने आरामबाग पहुंचे मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री के अतीत के रवैये पर कटाक्ष किया.
सीएम शुभेंदु ने कहा, "ममता बनर्जी ने एक बार लोगों की मौत के बाद 'डांडिया' कार्यक्रम में भाग लिया था, और दार्जिलिंग में अचानक आई बाढ़ के बाद एक कार्निवल आयोजित किया था. उनमें और मुझमें बहुत बड़ा अंतर है."
नौकरी और मुआवजे का चेक सौंपा
इससे पहले, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए हुगली जिले के आरामबाग स्थित मल्लैपुर पहुंचे. वह सीधे पियाली प्रमाणिक के घर गए और शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. परिवार को सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी की अनमोल जिंदगी की कीमत को मुआवजे की रकम से नहीं आंका जा सकता, लेकिन सरकार इस मुश्किल वक्त में उनके साथ मजबूती से खड़ी है.
मुख्यमंत्री ने मौके पर ही 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से जारी 25 लाख रुपये का सहायता चेक पीड़ित परिवार को सौंपा. इसके साथ ही उन्होंने वादे के मुताबिक परिवार के एक सदस्य को 'ग्रुप डी' सरकारी नौकरी देने की आधिकारिक प्रतिबद्धता जताई. परिवार द्वारा 'कर्म बंधु' (रोजगार योजना) पद को लेकर दिए गए आवेदन पत्र पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने इसे जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दिया. उन्होंने आरामबाग और गोघाट के स्थानीय विधायकों को विशेष निर्देश दिए कि वे इस पीड़ित परिवार की हर संभव देखभाल और मदद की निगरानी करें.
2015 की घटनाओं को याद दिलाकर पिछली सरकार को घेरा
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने साल 2015 के पूजा सीजन की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय करंट लगने से कई मौतें हुई थीं. दार्जिलिंग व नाग्राकाटा में अचानक आई बाढ़ के कारण 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या किसी को याद है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी इनमें से किसी पीड़ित परिवार का दुख बांटने उनके घर गई थीं?
सिटिंग जज के नेतृत्व में SIT जांच
कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में 17 अक्टूबर की शाम अत्यधिक भीड़ और बारिश के कारण मची भगदड़ में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. इस हादसे की जांच पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) और आयोग का गठन किया जा रहा है. यह टीम कोलकाता पुलिस और पंडाल प्रबंधन से जुड़े अन्य सभी पक्षों की भूमिका की निष्पक्ष जांच करेगी.
ममता बनर्जी सरकार से अपनी सरकार की तुलना करते हुए उन्होंने कहा, "अतीत में लोगों को निष्पक्ष या सीबीआई जांच के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, लेकिन हमारा प्रशासन खुद आगे बढ़कर सिटिंग जज को जांच सौंप रहा है. यह साफ दिखाता है कि हम पिछली सरकार के ढर्रे से कितने अलग हैं."
अब तक 7 गिरफ्तारियां और धारा 163 लागू
इस हादसे के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज है, क्योंकि इस चोरबागान पूजा समिति के प्रमुखों में भाजपा के कई चेहरे शामिल हैं, जिनमें तमोघ्न घोष, जोरासांको के भाजपा विधायक विजय ओझा और सीएम शुभेंदु अधिकारी के रिश्तेदार दीपक अधिकारी का नाम सामने आया है. प्रशासनिक कार्रवाई के तहत पुलिस ने अब तक पूजा कमेटी के पदाधिकारियों और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
वहीं, सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल एवेन्यू सहित कोलकाता के एक बड़े हिस्से में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS की धारा 163) लागू कर दी गई है. घोषणा के मुताबिक ये कड़े प्रतिबंध अगले तीन दिनों तक जारी रहेंगे.
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